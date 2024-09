Expedientan a un hombre en Ciutadella por empadronar a 12 inmigrantes

La Policía Nacional de Ciutadella ha propuesto para sanción este viernes a un hombre por empadronar a 12 ciudadanos peruanos en situación irregular en España en su domicilio particular. En este caso, el expedientado se enfrenta a una sanción de 4.008 euros por empadronar en su domicilio particular hasta 12 inmigrantes de los que, según ha comprado la unidad investigadora de extranjería, ocho de ellos estaban en situación irregular en el país. La sanción y el inicio del expediente ha sido por una falta grave por consentir la inscripción en el padrón municipal sin que constara que el mismo constituía el domicilio real. Este hecho fue comprobado in situ por los investigadores a lo largo del expediente sancionador, que revisan los inscritos en el padrón municipal y vigilan que se cumpla la normativa vigente. La unidad de extranjería de la Policía Nacional de Ciutadella ha iniciado así la ronda de inspecciones en domicilios donde se empadronan ciudadanos extranjeros en situación irregular, para lo que cuentan con la colaboración de la Policía Local y el Ayuntamiento. Durante este otoño se continuarán realizando inspecciones para determinar el nicho de población que facilita dichas conductas contrarias a la Ley de Extranjería.

