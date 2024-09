Xbox recupera las solicitudes de amistad

Microsoft ha anunciado el relanzamiento de las solicitudes de amistad en Xbox, que podrán probar a partir de esta semana los miembros del programa Insiders que se hayan unido a la vista previa disponible para sus consolas, PC Windows y otras plataformas portátiles. Microsoft ya tenía este sistema, que cambió con la llegada de Xbox One, momento a partir del cual cualquier persona que añadieran los usuarios a su lista de amigos se consideraría como tal. Así, se estableció un sistema unidireccional: quien quisiera estar al tanto de las novedades de otro seguidor, solo necesitaría pulsar el botón 'Seguir', sin que éste lo aceptase o lo denegase. Ahora la compañía ha anunciado el regreso de las solicitudes de amistad, de manera que los usuarios podrán enviarlas, aceptarlas o eliminarlas fácilmente "para que sea más sencillo conectarse con otras personas", según ha explicado en un comunicado. Con esta función, por tanto, se establecen relaciones bidireccionales y se ofrece "más control y flexibilidad" a su comunidad. Asimismo, convivirá con la opción de 'Seguir' a otros usuarios. Esto significa que se mantendrá la unidireccionalidad a la hora de seguir a otros jugadores. De esta manera, los amigos y los seguidores que ya estén registrados en las cuentas se actualizarán de forma automática. "Seguirás siendo amigo de las personas que también te habían añadido como amigo anteriormente y continuarás siguiendo a las que no lo habían hecho", ha puntualizado. Para empezar a gestionar amigos y seguidores, se debe acceder a la pestaña 'Personas' del menú de Xbox, donde aparecerán tanto los jugadores que ya sean amigos como las nuevas solicitudes de amistad. También se integrará la opción de buscar otros contactos para enviarles una petición de amistad. Con ello, ha avanzado que esta característica estará disponible a partir de esta semana a través de una vista previa para usuarios de Xbox Insiders, a través del programa Alpha Skip-Ahead, compatible consolas Xbox, PC Windows y dispositivos portátiles. No obstante, Xbox espera llevar esta opción "al resto de dispositivos más adelante". También ha comentado que con estas actualizaciones también se han añadido nuevas configuraciones de privacidad y notificaciones, lo que permite a los usuarios decidir quién puede enviarles solicitudes de amistad o seguir sus cuentas. Para administrar esta configuración se debe acceder al apartado de Cuenta y a la sección de Privacidad y seguridad en línea. Dentro de la Privacidad de Xbox, se debe elegir la opción Ver detalles y personalizar.

