¡Última hora! Isa Pantoja, operada de urgencia a causa de una apendicitis

Tal y como ha compartido con sus seguidores en redes sociales, los últimos días han sido muy complicados para Isa Pantoja. El pasado domingo comenzaba a sentir unos dolores tan fuertes en la zona del vientre que decidió acudir a Urgencias. "Me levanté con un dolor abdominal horroroso. Fue a más. Me dolía la boca del estómago y el estómago, y luego se me fue hacia toda la tripa. Era un dolor horroroso", relataba, asegurando que tras someterse a diferentes pruebas y analíticas en el hospital, le dijeron que tenía gases. "¡Yo no sabía que los gases dolían tanto" reconocía hace unas horas, explicando que los dolores no habían remitido a pesar de la medicación, y tras pasar una noche interminable por los dolores, ni siquiera podía sentarse ni caminar. Sin embargo, este jueves hemos conocido que no son gases como le diagnosticaron inicialmente. A primera hora de esta mañana 'La Voz de Cádiz' adelantaba que Isa sería operada de urgencia a lo largo de esta jornada en el hospital de El Puerto de Santa María a causa de una afección más grave de la que por el momento se desconocían los detalles. Europa Press ha hablado en exclusiva con el entorno de la hija de Isabel Pantoja y puede confirmar que el problema de salud que sufre la tertuliana de 'Vamos a ver' es una apendicitis, que le ha sido diagnosticada esta mañana cuando ha vuelto a Urgencias con fuertes dolores, y de la que está previsto que sea operada antes de mediodía.

