Las exportaciones asturianas a México superan los 2.200 millones en cinco años

El Principado de Asturias ha exportado a México por valor de 2.235,7 millones desde 2021 a 2025, según ha informado este sábado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

De la cantidad mencionada, el 71,3%, casi 1.600 millones, no procede de la exportación de mercancías, sino de servicios tecnológicos y de ingeniería avanzada.

El Ejecutivo regional explica que son datos se recogen en el informe elaborado por la Sociedad de Promoción Exterior, Asturex, en colaboración con las empresas que participaron en la reciente misión comercial e institucional del Principado a México.

El estudio ha puesto de manifiesto el intenso volumen de negocio de Asturias con este país al detectar exportaciones no registradas en las estadísticas oficiales.

Según este informe, la recogida tradicional de datos suele invisibilizar este impacto económico al computar solo los bienes físicos que pasan por las aduanas.

Así, en los últimos cinco años, las ventas oficiales de las firmas asturianas a México se situaron en 641,9 millones. Esta cantidad sería muy superior si se computasen los 1.576 millones generados por las empresas de ingeniería avanzada y los 17,7 millones de las compañías especializadas en tecnología de la Información.

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"Por cada euro que Asturias exporta en bienes a México genera 2,5 euros en servicios de ingeniería y tecnológicos. Eso no se corresponde con un territorio exportador convencional, sino que es un sistema exportador de alto valor añadido construido sobre décadas de capacidad técnica acumulada", ha destacado el director general de Asturex, Bruno López.

El comportamiento del tejido empresarial asturiano en México superaría así de forma notable la tendencia del conjunto de España. Mientras que la economía del país registra una ratio de 0,83 euros de exportación de servicios no turísticos por cada euro exportado en bienes al mercado mexicano (datos de 2024, últimos disponibles), Asturias alcanza los 2,48 euros.

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"Esto convierte a México en un mercado especialmente orientado a la exportación de conocimiento para las empresas asturianas, con una intensidad de servicios avanzados e ingeniería casi tres veces superior a la observada para el conjunto de España", ha explicado López.

Este impacto se traduce directamente en la creación de empleo de alta cualificación en el Principado y en la retención del talento local, lo que consolida la presencia de las 55 compañías asturianas que operan de forma regular como exportadoras en el mercado mexicano, han añadido.

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Asturex ya trabaja en el diseño de una nueva metodología de estimación que refleje el volumen total de internacionalización de la economía asturiana con el fin de evitar que su potencial exportador real se minusvalore en las métricas oficiales del comercio exterior, que solo computan las mercancías que pasan por aduanas.