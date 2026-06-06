Más de 9.000 candidatos se presentan este sábado a las pruebas de acceso para operador comercial de Renfe

Más de 9.000 personas se presentan este sábado a las pruebas de acceso para optar a 600 puestos de operador comercial en Renfe, que se celebran de manera simultánea en Madrid, Barcelona, León y Sevilla.

En concreto, serán un total de 9.033 candidatos para los exámenes de esta convocatoria, que se enmarcan en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Renfe correspondiente a 2026, la cual permite la incorporación de 2.000 nuevos profesionales, explica el operador ferroviario en un comunicado.

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Estos exámenes se celebran desde primera hora de la mañana en la Universidad Autónoma, Campus de Cantoblanco, en Madrid; en la Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella, en Barcelona; en Universitat de León, Campus de Vegazana, en León, y en la Universidad de Pablo Olavide, en Sevilla.

Además del cumplimiento de los requisitos específicos que figuran en las bases de la convocatoria, los candidatos tendrán que cumplir con competencias relacionadas con la comunicación, orientación al cliente, tolerancia al estrés y flexibilidad.

El puesto de operador comercial es "visible y esencial" dentro del servicio ferroviario, pues implica "una gran interacción con el público y una importante contribución a la experiencia de cliente", con funciones como la venta y gestión de billetes, la atención al cliente, el control de accesos o labores administrativas y el apoyo operativo en estaciones, señala Renfe, que busca "mejorar aún más la atención que da al cliente, tanto antes como después del viaje".

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Estas 600 plazas de operadores comerciales se suman a las 360 plazas de operadores de talleres y a las 550 plazas para nuevos maquinistas, cuyos exámenes se realizaron en mayo, recuerda.