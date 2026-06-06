España ya está en Chattanooga

La selección española masculina de fútbol ya se encuentra concentrada en su campo base para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en Chattanooga, en el estado de Tennessee (Estados Unidos), donde cientos de aficionados locales han ofrecido una cálida bienvenida a los jugadores a su llegada.

El Airbus A350 de Iberia que trasladó a la expedición española desde el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro hasta tierras norteamericanas aterrizó en Nashville, capital del estado de Tennessee, a las 13.00 hora local, a las 20.00 hora peninsular española. Posteriormente, el equipo tomó otro vuelo con destino Chattanooga, donde aterrizaron a las 17.00 hora local, a las 23.00 hora peninsular española.

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En el propio aeropuerto, les recibieron el alcalde de Chattanooga, Tim Kelly, y el del condado de Hamilton, Weston Wamp. Ambos dieron la bienvenida a los internacionales españoles y les desearon mucha suerte en su participación en la Copa del Mundo.

Desde allí, España se trasladó en autobús, escoltada por un convoy policial, al hotel Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown, su lugar de concentración durante la cita mundialista, donde fue recibida por centenares de aficionados ataviados con camisetas de la selección y banderas españolas.

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En medio de una sonora ovación, música y gritos de los seguidores, los jugadores entraron en el recinto para descansar antes de iniciar su actividad este sábado. Los de Luis de la Fuente completarán una doble sesión, a las 11.00 y a las 18.00 -seis horas más en España-, en las instalaciones del Campo Base de Baylor School.

La sesión vespertina será abierta a los medios de comunicación acreditados y al público en general. Además, una hora después, el internacional Álex Baena comparecerá en rueda de prensa en las mismas instalaciones.