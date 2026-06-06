El papa afirma que viene a España con un mensaje para toda la sociedad

Roma/Madrid, 6 jun (EFE).- El papa ha afirmado este sábado que viene a España a saludar “a toda la sociedad” porque la Iglesia tiene un mensaje para todos”, al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal.

“Es el primer viaje a España después de un tiempo, estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión”, ha dicho el pontífice que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes a nuestro país.

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Ha explicado que es “una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo, pero saludará a toda la sociedad porque la Iglesia tiene un mensaje para todos como habrán visto en la encíclica”, en referencia a 'Magnifica Humanitas' publicada el 25 de mayo sobre la inteligencia artificial.

Ha deseado a todos que tengan un buen viaje y que sea una oportunidad “para descubrir el entusiasmo; hay muchos jóvenes, así me han dicho, compartiendo la alegría de la fe podremos dar un mensaje muy bueno".

Ha añadido que para cada ciudad que visitará "tiene un mensaje particular, y para vivir la fe anunciará el amor, la caridad y el respeto a cada ser humano”.

También se le ha preguntado si se encontrará con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que está en Madrid de gira, y ha comentado que no sabe si podrá conocerle, porque -ha señalado divertido- mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto.

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El pontífice también ha bromeado sobre fútbol y ha confesado que aunque el papa "es de todos los equipos", Prevost "es del Real Madrid".

Sobre si ha aprendido algo de catalán, ha asegurado que "solo sabe decir bon día". EFE