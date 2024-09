Hiba Abouk se reencuentra con Achraf Hakimi en Madrid un año y medio después de su polémica separación

Convertida en una de las protagonistas de la crónica social de este verano por su supuesto idilio con Álvaro Muñoz Escassi, y en un gran momento profesional tras el reciente estreno de 'Masterchef Celebrity' -donde ha ganado la primera prueba, posicionándose como una de las favoritas a hacerse con la chaquetilla de chef- Hiba Abouk se ha reencontrado en Madrid con el padre de sus hijos, Achraf Hakimi, un año y medio después de su polémica separación tras la acusación de presunta agresión sexual de una joven parisina contra el futbolista. La expareja -que todavía no habría llegado a un acuerdo de divorcio a pesar de que su ruptura se produjo en marzo de 2023- ha coincidido en uno de los restaurantes más exclusivos de la capital, 'Ten con Ten', donde también se encontraba Kylian Mbappé. Y quizás ha sido el nuevo delantero del Real Madrid, excompañero del marroquí en el PSG y con el que mantiene una estrecha amistad, el 'culpable' de que Hiba y Hakimi hayan vuelto a verse las caras, puesto que no extrañaría que hayan comido juntos aprovechando el paso del defensa por Madrid antes de retomar sus entrenamientos en París. La actriz y su exmarido han abandonado el restaurante por separado; en primer lugar lo hacía Achraf junto a su hijo mayor, Amín (4), ataviado con la camiseta del equipo en el que juega su papá, el PSG. Y minutos después era la protagonista de 'El Príncipe' la que salía del local con una sonrisa y sin despegarse de su teléfono móvil. Radiante, Hiba ha elegido para su reencuentro con su exmarido un look sencillo y sexy, con top negro de escote halter y espalda al aire, pantalones blancos de corte recto, y sandalias de tacón también en negro, además de gafas de sol para intentar pasar desapercibida. Y para nuestra sorpresa, y desmintiendo así los rumores de mala relación, Hakimi ha recogido a su exmujer en un vehículo de alta gama en cuyo interior se encontraba su hijo, con el que Hiba se ha subido en la parte de atrás para abandonar el lugar juntos, demostrando que sus pequeños son su máxima prioridad.

