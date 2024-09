El Arsenal renueva a Mikel Arteta con un nuevo contrato "a largo plazo"

El Arsenal inglés anunció este jueves la renovación con un "nuevo contrato a largo plazo" del técnico español Mikel Arteta, que ha sido clave para que los 'gunners', a los que llegó en diciembre de 2019, hayan recuperado el protagonismo de antaño en la Premier League y en Europa. "Estamos encantados de anunciar que Mikel Arteta ha firmado un nuevo contrato a largo plazo con el club. Desde que se unió a nosotros en diciembre de 2019, Mikel ha sido una figura clave para restablecernos como una fuerza en la cima del fútbol inglés y europeo y generar una conexión renovada entre el equipo, el club y nuestros seguidores", celebró el Arsenal en un comunicado en su página web. El entrenador vasco, cuyo contrato acababa el próximo 30 de junio, ha ganado tres títulos con el equipo londinense, la FA Cup 2019-2020 y las Community Shield de 2020 y 2023, además de lograr que fuese subcampeón de la Premier League en las dos últimas temporadas, consiguiendo también que regresase a la Liga de Campeones. "Me siento extremadamente orgulloso, muy emocionado y estoy deseando ver lo que viene a continuación. Estoy orgulloso de estar donde estoy y de tener las relaciones que tengo con todos en el club", celebró Mikel Arteta que, según las informaciones de varios medios, habría firmado hasta 2027. El guipuzcoano se siente "muy afortunado de trabajar todos los días con gente tan buena" y "con la ambición que hay aquí". "Me siento muy inspirado, desafiado, apoyado y quiero hacer mucho más de lo que ya hemos hecho juntos", comentó. "Estamos encantados de haber extendido el contrato de Mikel. Mikel es un entrenador dinámico y apasionado, que es incansable en la búsqueda de la excelencia. Tiene un profundo conocimiento de los valores del Arsenal y, desde que se unió a nosotros como entrenador principal en diciembre de 2019, ha llevado al equipo a otro nivel", expresó el copresidente del club, Josh Kroenke. Por su parte, el director deportivo, el brasileño Eduardo César Daud. 'Edu', cree que el exfutbolista español "ha demostrado sus cualidades desde el primer día que se unió al Arsenal, no sólo como entrenador de fútbol sino como una persona con valores maravillosos". 2Tenemos una fuerte creencia en lo que estamos haciendo y en lo que queremos lograr juntos. El nuevo contrato de Mikel nos da estabilidad y una dirección clara para aspirar a nuevas metas", subrayó.

Compartir nota: Guardar Nuevo