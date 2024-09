Borrell asegura en Líbano que se ha evitado una guerra a gran escala en Oriente Próximo

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este jueves desde Líbano que la región de Oriente Próximo ha evitado un conflicto a gran escala pese a los "tambores de guerra" entre Hezbolá e Israel, aunque ha indicado que hay que mantener la presión para pacificar la zona. "Hemos estado trabajando y, por el momento, la anunciada guerra total en el sur del Líbano con una invasión no se ha producido. Es una buena noticia (...) La amenaza persiste y la destrucción y los bombardeos cotidianos continúan, pero hemos evitado lo peor", ha afirmado en declaraciones desde Beirut junto al ministro de Exteriores libanés, Abdallá Bou Habib. En este sentido y pese a señalar los "tambores de guerra" en la región, Borrell ha insistido en que "la guerra nunca es inevitable" y en que hay que seguir presionando para lograr una "paz global" en Oriente Próximo, en referencia en particular a la guerra en Gaza A su juicio, esto pasa por la capacidad del pueblo palestino de tener un futuro, basado en su propio Estado y en la libertad, además de por pacificar la situación en Cisjordania y Gaza, ya que ha expuesto que la situación de Palestina está estrechamente ligada a la crisis en la frontera entre Líbano e Israel y a otros conflictos como la libre navegación en el mar Rojo que ponen en jaque los hutíes con sus ataques a buques mercantes. "Estamos trabajando en todos estos frentes, y ciertamente el resultado no es del 100%. Desgraciadamente, continúan las masacres en Gaza, desgraciadamente continúa la amenaza en la frontera libanesa, desgraciadamente continúa la colonización en Cisjordania. Pero no debemos rendirnos", ha subrayado. El jefe de la diplomacia europea ha acabado este jueves su visita a Líbano, país al que llegó desde Egipto en su gira por Oriente Próximo para impulsar las negociaciones de alto el fuego en la Franja, que lideran Egipto, Qatar y Estados Unidos y que, según Borrell, están estancadas por la falta de interés de Hamás y de Israel de poner fin a las hostilidades.

