Alonso: "Lleva tiempo poder luchar por títulos en el futuro y yo, en cierto modo, no lo tengo"

El piloto español Fernando Alonso celebró este jueves los movimientos que está realizando Aston Martin de cara a conseguir "esa primera victoria y poder luchar en el futuro" por el Mundial de Fórmula 1, aunque sabe que eso "lleva tiempo", algo que, "en cierto modo", él no tiene, y reiteró la "gran incorporación" que supone la llegada de Adrian Newey, al que cree que convencieron "la visión" de Lawrence Stroll, las próximas mejoras en la fábrica y la alianza con Honda. "Paso a paso vamos teniendo todo para conseguir esa primera victoria y poder luchar por campeonatos en el futuro, aunque soy consciente de que esto lleva tiempo y yo, en cierto modo, no lo tengo. Pero estoy relajado y disfrutando del viaje", comentó Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Azerbayán de este fin de semana. En este sentido, el bicampeón del mundo confirmó que después de ese año 2026 estará "pilotando en Fórmula 1 o en alguna otra categoría", pero dejó claro que "de alguna forma" continuará ligado a la marca británica. El asturiano explicó que no pueden "predecir el futuro", pero sabe que el equipo tiene "muchas cosas que vienen en los próximos meses", particularmente el túnel de viento, que van a ser "un punto de inflexión y un gran salto adelante". "Hace dos años Aston Martin estaba en un edificio muy pequeño, ahora hemos doblado el personal y tenemos estas nuevas instalaciones", añadió. "Has sido una semana positiva para el equipo. Newey es una gran incorporación y pienso que Aston Martin es el equipo del futuro, vamos inaugurando nuevos edificios, vamos a terminar el túnel de viento, tenemos a Honda, a Aramco que es el mejor socio del mundo, y ahora Newey. El equipo va tomando forma al igual que la visión Lawrence (Stroll, dueño del equipo)", indicó el asturiano. El ovetense confesó que mandó "algún mensaje" al ingeniero británico para tratar de convencerle de que llegase a Aston Martin. "Todos querían trabajar con él. Lo vi en el GP de Mónaco donde estuve media hora hablando con él. Todos le intentamos persuadir y creo que al final la visión de Lawrence, la nueva fábrica y el futuro del equipo junto a Honda terminaron de convencerle", advirtió. Sobre la implicación del ingeniero en el equipo, Alonso considera que "el foco va a ser en 2026 que es cuando se cambia de normativa". "Él empieza en marzo y hasta que encuentras tu sitio en la fábrica, conoces a todo el mundo, ya será abril o mayo. No creo que haya que pasar mucho tiempo en el 2025 a menos que estemos luchando por un campeonato, que espero podamos estar haciendo", expresó. Finalmente, se refirió a la carrera de este fin de semana en Bakú. "Cada carrera parece diferente y parece ser un poco distinta. En la clase media está todo tan apretado que una o dos décimas pueden suponer una diferencia y espero que Bakú sea uno de los fines de semana positivos para nosotros. El año pasado fue sesión de Sprint, así que solo teníamos unos libres y fue difícil", recordó sobre las opciones de Aston Martin en el Gran Premio de Azerbaiyán.

