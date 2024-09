“Regla fiscal verde” amenaza confianza de los inversionistas en Colombia

(Bloomberg) -- La confianza de los inversionistas en Colombia se está viendo amenazada por un plan para modificar los límites del déficit fiscal, según dos de los centros de estudios económicos más reconocidos del país.

Una propuesta de “regla fiscal verde” permitiría al gobierno eludir las restricciones de gasto con proyectos que tengan objetivos ambientales, lo que podría debilitar la regla fiscal, o ley de equilibrio presupuestario que ha apuntalado la confianza en la nación andina, según los centros de investigación económica Fedesarrollo y Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), ambos con sede en Bogotá.

“Esto va en contravía del compromiso del gobierno por el estricto cumplimiento de la regla fiscal”, señaló el martes en una nota el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. “Probablemente será interpretada por los acreedores como una señal de relajamiento en la senda de reducción del déficit y de la deuda pública del país, lo que podría aumentar los costos de financiamiento para la nación”.

José Ignacio López, director de ANIF, indicó en una nota que agregar cláusulas a la regla fiscal “se traduciría en una pérdida de credibilidad en la institucionalidad fiscal, y se traducirá en mayores tasas de interés para el gobierno, las empresas y las familias colombianas”.

El gobierno del presidente Gustavo Petro envió el martes al Congreso el Proyecto de Ley de Financiamiento que incluye un “componente verde” que permitiría un gasto anual adicional equivalente al 0,3% del producto interno bruto entre 2025 y 2030. La medida pretende hacer frente a “una persistente brecha de financiamiento climático que deriva en un pasivo ambiental sustancial”, según el Ministerio de Hacienda.

Después de su introducción en 2011, la regla fiscal ayudó a Colombia a atraer inversión extranjera al garantizar a los inversionistas que el gobierno limitaría el exceso de endeudamiento.

El compromiso del país con una política fiscal sólida debe ser independiente de lo que el gobierno quiera lograr en términos de sostenibilidad ambiental, según Munir Jalil, economista jefe para la región andina de BTG Pactual.

“Por muy altruista que sea el gasto, sigue siendo un gasto y hay que pagarlo”, sostuvo Jalil por teléfono.

Petro, el primer líder de izquierda de Colombia, fue elegido con la promesa de eliminar gradualmente los combustibles fósiles y promover la transición hacia las energías limpias.

El país ha tenido dificultades para controlar el déficit este año, ya que la debilidad de la economía ha provocado que los ingresos fiscales sean inferiores de lo previsto. El déficit fiscal aumentará hasta el 5,6% del producto interno bruto este año, el nivel más alto desde la pandemia, según proyecciones del Ministerio de Hacienda.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Colombia Investor Confidence Threatened by Green Fiscal Loophole

