Harris superó las expectativas en el debate, afirma líder de la campaña de Trump

(Bloomberg) -- La vicepresidenta Kamala Harris tuvo un desempeño mejor que el esperado en el debate del martes por la noche, según Howard Lutnick, director ejecutivo de Cantor Fitzgerald LP, que codirige el equipo de transición de Donald Trump.

“Kamala Harris superó las expectativas, creo que hizo un buen trabajo”, dijo Lutnick en una entrevista con Bloomberg TV. “Pero Donald Trump, acertó en todos los puntos”, dijo el ejecutivo.

En cuanto a si Trump volverá a debatir con Harris antes de las elecciones de noviembre, eso dependerá de Trump, según Lutnick.

“Todos tenemos nuestras opiniones, pero obviamente me encanta cuando Donald Trump debate”, señaló Lutnick. “Me encantaría que lo volviera a hacer, pero él sabe lo que es mejor y tiene un mayor entendimiento, y yo estoy de su lado”.

Lutnick criticó a Harris por no hacer más apariciones ante los medios y dijo que no participó en las preguntas sobre la inflación. También dijo que “hubiese sido bueno” que los moderadores del debate no se hubieran metido y no hubieran hecho comentarios solo “contra Trump”.

“Me gustaría que Kamala Harris diera conferencias de prensa, respondiera preguntas y mostrara al país quién es”, dijo Lutnick. “Es importante que la gente escuche lo que tiene que decir y que deje de esconderse”.

Lutnick también dijo que su bolsa de futuros FMX se lanzará el 23 de septiembre para “romper con el monopolio” construido por CME Group Inc. Comenzará negociando futuros del SOFR en septiembre y lanzará futuros del Tesoro en el primer trimestre del año que viene, señaló.

“Vamos a introducir competencia en el mercado, y estoy muy entusiasmado”, afirmó.

Lutnick habló desde la oficina de su empresa en Nueva York durante la jornada benéfica anual de la compañía para conmemorar la pérdida de 658 empleados de Cantor en los atentados terroristas del 11 de septiembre. Esa experiencia ha moldeado su apoyo a Trump, que ha adoptado una línea dura contra el extremismo islámico.

“Tenemos que acabar con el terrorismo y tenemos que acabar con la Yihad”, dijo Lutnick.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Harris Outdid Expectations in Debate, Cantor CEO Lutnick Says

--Con la colaboración de Sonali Basak, Matthew Miller y Katie Greifeld.

