Alberto II resalta ante el papa León XIV "el anclaje católico" de Mónaco que dura 700 años

París, 28 mar (EFE).- El príncipe Alberto II de Mónaco resaltó, durante la histórica visita del papa León XIV, "el anclaje católico" de Mónaco que dura más de 700 años y citó la búsqueda de la paz como uno de los combates compartidos entre el Vaticano y el Principado.

"La historia que celebramos hoy representa más de 700 años de fidelidad y de fe, que su presencia (la del papa) refuerza; no es más que una etapa en un camino aún más largo", indicó desde un balcón del palacio del Príncipe el soberano monegasco, acompañado por el pontífice y la princesa Charléne y frente a miles de personas congregadas.

Esta visita apostólica del papa, quien llegó este sábado en helicóptero al pequeño principado católico donde estará apenas 9 horas, es histórica porque se trata de la primera que un pontífice hace a Mónaco desde el siglo XVI y es además el primer desplazamiento europeo del pontificado de León XIV. EFE