Taiwán confirma que polémico buque pesquero taiwanés está atracado en un puerto chino

Taipéi, 28 mar (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán confirmó este sábado que un pesquero taiwanés, presuntamente implicado en actividades ilegales, se encuentra atracado en el puerto de Zhangzhou, en la bahía de Xiamen (sureste de China), informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, la CGA indicó que el barco, denominado 'Da Jin Man No. 8' y registrado en las islas Pescadores, zarpó del puerto pesquero de Magong pasado el mediodía del 24 de marzo con una tripulación de siete personas (tres taiwaneses y cuatro indonesios).

Tras abandonar el puerto, la embarcación apagó inmediatamente su sistema de identificación automática (AIS) y lo reactivó en la madrugada del 25 de marzo a unas 50 millas náuticas (92,6 kilómetros) al noroeste de Penghu, mientras navegaba en dirección a la ciudad de Xiamen.

Actualmente, el AIS permanece encendido y el barco se encuentra atracado en el puerto de Zhangzhou, en la bahía de Xiamen, de acuerdo a la CGA.

La autoridad marítima emitió este comunicado después de que el periódico taiwanés Liberty Times informara este viernes de que el 'Da Jin Man No. 8' habría sido escoltado por un buque de la Guardia Costera de China al puerto de Zhangzhou, luego de presuntamente haber vendido combustible a pesqueros chinos de forma ilegal.

La CGA subrayó que todavía no ha recibido ninguna denuncia relacionada con este caso y que, tras contactar con el armador y los familiares de los tripulantes, estos manifestaron desconocer la situación de la embarcación.

"La Guardia Costera continúa recabando información a través de los canales pertinentes para esclarecer la situación del 'Da Jin Man No. 8'", señaló el texto oficial.

Esta no es la primera vez que China retiene a un pesquero taiwanés: en julio de 2024, la Guardia Costera china interceptó al 'Da Jin Man Nº 88' por presunta pesca ilegal y mantuvo tanto la embarcación como a su tripulación retenidas durante cuatro meses, hasta autorizar finalmente su regreso a Taiwán. EFE