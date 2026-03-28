Alonso: "Las dos primeras carreras fueron complicadas y lo serán las siguientes diez"

Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá vigésimo primero en el Gran Premio de Japón, el tercero del año, declaró este sábado en el circuito de Suzuka, que "las dos primeras carreras" del campeonato "fueron complicadas" y que también "lo serán las siguientes diez".

"Sigue todo igual. Las dos primeras carreras fueron complicadas y serán complicadas las siguientes diez", comentó, en el legendario circuito japonés, al canal de televisión Dazn, el doble campeón mundial asturiano -retirado en Australia y China con un AMR26 del que se esperaba mucho y que no ha aportado casi nada-, que tan sólo pudo superar a su compañero, el canadiense Lance Stroll, que sale último este domingo con el otro coche verde.

"Los milagros no existen. La primera parte del año será muy dura y la segunda esperemos que sea un poco mejor", recalcó Alonso, que retrasó un día su llegada a Japón -donde logró dos de sus 32 victorias en la división de honor: una en esta pista, en 2006 (el año que revalidó título), y la otra dos temporadas después, en Fuji- a causa de su recién estrenada paternidad.

"Ha sido una calificación dura para nosotros aquí en Suzuka; este circuito expone nuestras limitaciones actuales, y eso quedó claro en pista", añadió Alonso, de 44 años, que cuenta 106 podios en la categoría reina y que no cree que se puedan mejorar muchas cosas durante el parón provocado por el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán, la posterior respuesta de ésta y la actual situación bélica derivada de todo ello en Oriente Medio, que obligó a suspender la cuarta y la quinta prueba del calendario, previstas inicialmente el mes que viene en Baréin y Arabia Saudí.

"Lo único que vamos a evitar es ser últimos en Baréin y últimos en Yeda; en Miami (EEUU) -donde se reanudará el Mundial el primer fin de semana de mayo-, vamos a tener el mismo coche que aquí; lo que no quiere decir que no vayamos a encontrar soluciones para la segunda parte de la temporada", comentó Fernando este sábado en Suzuka.