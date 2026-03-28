Antonelli repite pole en Suzuka y Alonso saldrá penúltimo

Carlos Sainz, al lograr el decimosexto lugar para la salida tras quedar fuera en la Q2, y Fernando Alonso, que no consiguió pasar la primera ronda de clasificación y ocupará la penúltima posición de la parrilla, afrontan el Gran Premio de Japón en posiciones rezagadas; ambos españoles ven así reducidas sus posibilidades de protagonismo en esta tercera cita del Mundial de Fórmula 1. El medio informó que el italiano Kimi Antonelli, al volante del equipo Mercedes, consiguió el mejor tiempo de la jornada y se aseguró la pole, repitiendo así el rendimiento que le dio el primer puesto en Shanghái.

Según detalló el medio, Antonelli paró el cronómetro en 1:28.778 en la sesión de clasificación del sábado. Este registro le otorga la primera posición de la parrilla japonesa y marca la segunda pole consecutiva para el piloto italiano, quien viene de ganar el Gran Premio de China. Compartirá la primera fila con su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, quien obtuvo el segundo mejor tiempo. Detrás de las denominadas ‘flechas plateadas’, Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari) arrancarán tercero y cuarto respectivamente.

El medio consignó que la tercera línea de salida la ocuparán el vigente campeón del mundo, Lando Norris (McLaren), y el británico Lewis Hamilton, quien corre este año con Ferrari. Pierre Gasly (Alpine) y Isack Hadjar (Red Bull) están situados en la cuarta línea, seguidos por Gabriel Bortoleto (Audi) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), quienes cierran el grupo de los diez primeros y dejan así fuera de esa zona a los representantes españoles.

Carlos Sainz, tras protagonizar una destacada vuelta en la ronda inaugural que le permitió el pase a la segunda ronda de clasificación, no pudo mejorar su tiempo en la Q2 y partirá finalmente desde el decimosexto lugar con el Williams. Tal como publicó el medio, la sesión resultó todavía menos favorable para Fernando Alonso, quien no logró avanzar más allá de la Q1 con su Aston Martin. El bicampeón mundial se ubica en la penúltima posición de la parrilla para la carrera, solo por delante de su compañero de equipo, Lance Stroll, quien partirá último.

El medio destacó que los resultados en la clasificación del Gran Premio de Japón implican que tanto Sainz como Alonso deberán remontar desde posiciones muy atrasadas si quieren sumar puntos importantes para el campeonato. Antonelli, por su parte, refuerza su posición como uno de los pilotos más competitivos de la temporada, al asegurar su segunda pole consecutiva y situarse en una posición óptima para luchar por una nueva victoria.

Los resultados revelan no solo la superioridad circunstancial de Mercedes en la jornada de clasificación, sino que también muestran la dificultad que enfrentaron otras escuderías históricas y sus pilotos referentes para ubicarse en las posiciones de privilegio. El medio informó que ni Williams ni Aston Martin lograron situar a sus pilotos en el top 10 de la parrilla en Suzuka.

La carrera, prevista como la tercera fecha del campeonato, se realizará en el circuito de Suzuka, donde la pugna por los primeros lugares de salida puede influir de manera decisiva en el desarrollo de la competencia y en el acumulado de puntos de pilotos y equipos a lo largo del Mundial de Fórmula 1.