Feijóo ve una "equivocación" que el PSOE vote 'no' a reconocer a Edmundo González: "Es un punto negro en su historia"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que es una "equivocación" que el PSOE haya votado en contra de reconocer a Edmundo González Urruturia como presidente de Venezuela y ha recalcado que esa decisión es "un punto negro" en la historia del Partido Socialista. Dicho esto, ha anunciado que su partido trabajará en Europa junto al Partido Popular Europeo (PPE) para lograr ese reconocimiento. Así se ha pronunciado a las puertas del Congreso, ante un grupo de opositores venezolanos, después de que el Pleno de la Cámara Baja haya aprobado una proposición no de ley del PP con la que se insta al Gobierno a reconocer al candidato opositor Edmundo González Urrutia "como el legítimo ganador" de las elecciones presidenciales de pasado 28 de julio en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo" del país. El mandato ha salido delante con el apoyo del PP, Vox, PNV Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y el voto en contra del PSOE, Sumar y los socios habituales del Gobierno. Eso, sí Junts no ha participado en la votación porque sus diputados han abandonado el Congreso para asistir a las movilizaciones por la Diada y el exministro socialista, José Luis Ábalos, ha optado por la abstención, desmarcándose de su antiguo partido. "NO TIENE NINGÚN SENTIDO QUE PSOE NIEGUE EL RESULTADO DE LAS URNAS" Feijóo ha criticado duramente que el PSOE haya votado en contra de la propuesta del PP. "Ha sido una equivocación y creo que esta decisión es un punto negro en la historia del Partido Socialista. No tiene ningún sentido que el Partido Socialista niegue el resultado de las urnas". Es más, ha resaltado que "todavía tiene menos sentido" que España no lidere en la UE el reconocimiento del resultado electoral del 28 de julio. "Yo lo lamento profundamente. Creo que el presidente del Gobierno tiene algún interés que el pueblo español no comparte y que es absolutamente injusto porque va en contra de los intereses del pueblo venezolano", ha apostillado. Dicho esto, el presidente de los 'populares' ha señalado que su partido va a seguir trabajando en Europa para lograr ese reconocimiento, dado el peso que tiene dentro del Partido Popular Europeo (PPE) como partido mayoritario. "Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que estar hablando en el Congreso de los Diputados y teniendo un Gobierno que está en contra de que se reconozca el resultado electoral en cualquier país del mundo, pero máximo en un país como es Venezuela", ha exclamado. MENSAJE DE APOYO A LOS OPOSITORES VENEZOLANOS: "NO TENGÁIS MIEDO" Asimismo, Feijóo ha lanzado un mensaje de ánimo y apoyo a los opositores venezolanos que se han acercado al Congreso a seguir el debate y ha asegurado que la aprobación de la iniciativa del PP evidencia un voto "a favor de la democracia, de las libertades, del Estado de Derecho y de reconocer los resultados electorales". "No tengáis miedo porque tenéis razón y al final, la verdad se va a imponer a la mentira. Mucho ánimo y seguimos trabajando", les ha dicho el presidente de los 'populares'. ÁLVAREZ DE TOLEDO: "VAMOS A TRABAJAR PARA QUE VENEZUELA SEA LIBRE" En parecidos términos se ha expresado la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha indicado que el PP seguirá trabajando aunque sabe que es una "batalla muy difícil". "Pero lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados es muy importante y tiene que abrir el camino para que otros parlamentos, otras naciones, otros gobiernos, empezando por el español, acepten la verdad y acepten el voto venezolano", ha declarado. En este punto, Álvarez de Toledo ha recalcado que "el voto de los venezolanos vale tanto como el de cualquier otro país" y, por tanto, "ha de respetarse la soberanía del pueblo venezolano que eligió, en circunstancias enormemente difíciles, el camino de la democracia y la libertad". "Estamos con vosotros, vamos a trabajar para que Venezuela sea definitivamente libre y lo vamos a conseguir", ha finalizado la diputada 'popular'.

