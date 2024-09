Autoridades de Gaza acusan a agentes de Israel de hacerse pasar por miembros de ONG para recabar información

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han pedido este miércoles a la población que no dé información por teléfono a personas que se identifiquen como miembros de organizaciones no gubernamentales y ha acusado que agentes israelíes se hacen pasar por trabajadores humanitarios para obtener datos con los que llevar a cabo bombardeos contra la Franja de Gaza. El Ministerio del Interior gazatí ha afirmado en un comunicado que la población "no debe dar información o datos por teléfono a ninguna persona que diga trabajar para organizaciones de caridad o ayuda humanitaria y que pida información detallada sobre sus lugares de residencia, familiares o vecinos, con la excusa de entregar ayuda, comida o dinero". Así, ha sostenido que esta información "se pide exclusivamente en entrevistas cara a cara o en las oficinas de estas organizaciones e instituciones" y ha recalcado que sus investigaciones apuntan a que "muchos de los últimos ataques por parte de la ocupación israelí contra viviendas de ciudadanos, que han dejado mártires y heridos, fueron llevados a cabo a partir de información obtenida por agentes de los servicios de Inteligencia de la ocupación que se hicieron pasar por miembros de organizaciones de ayuda locales e internacionales". "Pedimos a los ciudadanos que no respondan a ninguna llamada en este sentido, independientemente del nombre de la institución que realice la llamada, incluso si es una agencia gubernamental", ha recalcado, antes de reclamar a los medios de comunicación y a activistas que "contribuyan" a la difusión de esta información para que la población sea consciente del llamamiento. Israel lanzó una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza en respuesta a los citados ataques del 7 de octubre, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han registrado la muerte de más de 41.000 palestinos, a los que se suman más de 690 en Cisjordania y Jerusalén Este en acciones de las fuerzas de seguridad y ataques por parte de colonos israelíes.

