"Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén", dice patriarca latino en un rezo en Getsemaní

Jerusalén, 29 mar (EFE).- La máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, bendijo y rezó por Jerusalén, después de que la Policía israelí no le dejara oficiar una misa en el Santo Sepulcro con motivo del Domingo de Ramos.

"Hoy Jesús llora una vez más por Jerusalén. Llora por esta ciudad, que sigue siendo signo de esperanza y dolor, de gracia y sufrimiento. Llora por esta Tierra Santa, aún incapaz de reconocer el don de la paz", dijo Pizzaballa alzando una reliquia de la Santa Cruz en la Basílica de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos.

En la breve ceremonia, limitada a la prensa por las restricciones de la guerra, estuvo acompañado de más de una treintena de personas, entre asistentes y monaguillos.

Horas antes, la Policía israelí había impedido que Pizzaballa y el Custodio de Tierra Santa, Francesco Ielpo, auspiciaran una misa sin público en el Santo Sepulcro, un suceso inaudito, alegando presuntos motivos de seguridad como consecuencia de la guerra de Irán.

"En esta tarde de Domingo de Ramos nos reunimos sin procesión, sin palmas ondeando por las calles. Esta ausencia no es mera formalidad. Es la guerra la que ha interrumpido nuestro camino festivo, dificultando incluso la simple alegría de seguir a nuestro Rey", continuó el cardenal.

En su homilía, el religioso habló de cómo el amor de Jesús y su fidelidad nunca se apagaron, ni estando en la cruz, y recordó que eso nos enseña que "el verdadero poder no reside en la violencia ni en la espada que mata, sino en una vida entregada libremente".

"Hermanos y hermanas, en esta tierra que sigue esperando la paz, estamos llamados a ser testigos de un amor que nunca se rinde", concluyó.

Sobre la prohibición del cardenal de entrar en el Santo Sepulcro, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró poco después que "no hubo intención maliciosa", sino que la medida era por su seguridad.

Sin embargo, EFE pudo constatar que hubo al menos otra misa este domingo, con más de cien personas, en la Iglesia de San Salvador, también en la ocupada Ciudad Vieja de Jerusalén Este, sin que las autoridades israelíes la prohibieran.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció que convocará este lunes al embajador de Israel tras este incidente, condenado por el Gobierno de Italia como "una ofensa".