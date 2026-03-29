Netanyahu defiende la actuación de la Policía al bloquear al jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha declarado este domingo que la Policía actuó correctamente a la hora de impedir que el jefe de la Iglesia Católica de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, ingresara en la iglesia del Santo Sepulcro para asistir a la misa del Domingo de Ramos.

El incidente ha desatado una ola de críticas internacionales y vuelto a poner de relieve las acusaciones contra el Gobierno israelí por restringir las actividades del resto de comunidades religiosas de Jerusalén.

En un comunicado publicado por su oficina, Netanyahu señala que la decisión fue tomada por motivos de seguridad en el marco de la guerra contra Irán y ha anunciado que el Gobierno israelí está trazando planes para que la comunidad cristiana pueda disfrutar de la Semana Santa en Jerusalén.

Netanyahu ha explicado que estas medidas reforzadas de seguridad han sido decididas después de que Irán "atacara con misiles los lugares sagrados", de ahí que "Israel ha pedido temporalmente a los fieles de todas las religiones que no acudan a los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén para protegerlos".

Cabe recordar que Irán ha rechazado categóricamente que esté atacando los lugares de culto de Jerusalén y asegura que su ofensiva es una represalia dirigida a posiciones militares israelíes y estadounidenses en la región.

El primer ministro israelí explica que "por especial preocupación por su seguridad, la policía de Jerusalén impidió que el Patriarca Latino celebrara misa esta mañana" y asegura que "no hubo ninguna malicia, sino solo preocupación por su seguridad y la de su comitiva".

"Sin embargo, dada la santidad de la semana previa a la Pascua para los cristianos de todo el mundo, los servicios de seguridad israelíes están elaborando un plan para permitir que los líderes religiosos puedan asistir al culto en el lugar sagrado en los próximos días", ha concluido el primer ministro israelí.

HERZOG LAMENTA UN "DESAFORTUNADO INCIDENTE"

Por su parte, el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha llamado al patriarca para trasladar su "pesar" ante un "desafortunado incidente".

"Aclaré que el incidente se originó por preocupaciones de seguridad debido a la continua amenaza de ataques con misiles por parte del régimen terrorista iraní contra la población civil en Israel, tras incidentes anteriores en los que misiles iraníes cayeron en la zona de la Ciudad Vieja de Jerusalén en los últimos días", ha indicado.

Herzog ha reafirmado "el compromiso inquebrantable del Estado de Israel con la libertad de religión para todas las confesiones y con el mantenimiento del statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén".

DIPUTADOS ISRAELÍES CUESTIONAN LA VALIDEZ DE LA ACTUACIÓN POLICIAL

Sin embargo, el diputado árabe-israelí Ayman Odeh ha cuestionado la validez legal de la actuación de la Policía porque la misa de Ramos en ningún momento violaba las restricciones que impiden la congregación de más de 50 personas y entiende que sí hubo una coordinación previa entre el Patriarcado Latino y el Gobierno israelí a la hora de celebrar el oficio.

"He presentado una queja urgente ante el ministro de Defensa después de que se impidiera al cardenal Pierbattista Pizzaballa entrar a la Iglesia del Santo Sepulcro para la ceremonia del Domingo de Ramos, a pesar de la coordinación previa y de que no se esperaba la asistencia pública", ha indicado.

Para el diputado, lo ocurrido constituye "una grave violación de la libertad de culto y del statu quo en Jerusalén" y percibe que "el Gobierno israelí está aprovechando la guerra para alterar el statu quo en Jerusalén Este y en los lugares sagrados".

"Exigimos respuestas claras y no aceptaremos nada menos que el pleno acceso y la completa libertad de culto para todas las religiones", ha indicado.