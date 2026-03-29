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Jonas Vingegaard se corona en la Volta a Catalunya

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El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha conquistado la 105ª edición de la Volta a Catalunya después de defender su ventaja al frente de la general en la última etapa, disputada en un recorrido de 95,1 kilómetros con salida y llegada en Barcelona y protagonizada por las siete subidas en el Alt del Castell de Montjuïc, con el australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team) como último ganador parcial.

El doble campeón del Tour de Francia resistió con relativa comodidad los ataques en el circuito final y selló su victoria con una ventaja final en la clasificación de 1:22 sobre el francés Lenny Martínez (Bahrain Victorious), mejor joven, y de 1:30 sobre el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), que completaron el podio de la ronda catalana.

De esta manera, se convierte en el primer danés en coronarse en la historia de la carrera, y toma el relevo de los últimos ganadores de la prueba, los eslovenos Tadej Pogacar (2024) y Primoz Roglic (2023 y 2025). Todo en una edición en la que brilló en las llegadas en altura de La Molina-Coll de Pal y Queralt y con las que avisa antes de la llegada de las Grandes Vueltas.

Por su parte, Gilmore logró la segunda victoria de la semana del NSN Cycling Team -tras la conseguida por Ethan Vernon en Camprodon- y la primera de su palmarés a nivel WorldTour, al superar al esprint en la Avenida María Cristina al francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers), ganador de la clasificación por puntos, y al belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), quinto en la general.

Los corredores partieron desde la Plaza de Espanya y pronto se formó una fuga con Magnus Cort (Uno-X Mobility), Brandon McNulty (UAE Team Emirates-XRG), Darren Rafferty (EF Education-EasyPost), Einer Rubio (Movistar Team) y Liam Slock (Lotto- Intermarché) como componentes. Los escapados marcharon sin oposición en los primeros kilómetros por el Baix Llobregat antes de regresar a Montjuïc.

Fue entonces cuando el Red Bull-BORA-hansgrohe tiró para espolear a los favoritos. Evenepoel atacó en la tercera de las siete subidas al Alt del Castell, pero ni él ni otros aventureros que lo intentaron, como el español Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) o el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ganador de la montaña, lograron su cometido. Finalmente, Gilmore destacó entre todos para convertirse en el último ganador de la semana.

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