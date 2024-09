Alumnos y docentes del colegio Maestra Plácida de Azuqueca se vuelcan con la Reina en la apertura del curso escolar

Alumnado y profesorado del colegio público Maestra Plácida de Azuqueca de Henares (Guadalajara) se han volcado este miércoles con la Reina Letizia, en la apertura del curso escolar 2024-2025, una cita en la que ha visitado distintos espacios del mismo como el aula del futuro, la biblioteca o el aula mágica, se ha reunido con el Consejo Escolar y ha departido con algunos niños. Una visita que se ha prolongado algo más de una hora, en la que la Reina ha estado acompañada de la ministra de Educación, Pilar Alegría; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el alcalde de Azuqueca de Henares, Miguel Óscar Aparicio, y el director del colegio, José Manuel López, así como la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón. Doña Letizia se ha mostrado muy cercana e interesada en los distintos proyectos educativos, compartiendo tertulia con el alumnado. Durante su presencia en el colegio, la Reina ha mostrado un especial interés por el aula del futuro, por lo que emana de ella, y por cómo están cambiando las tendencias pedagógicas, y ha conversado con algunos pequeños, demostrando, según el director del Maestra Plácida, un amplio conocimiento del funcionamiento del centro, incluso de situaciones personales del profesorado. Una de las alumnas con la que ha tenido unas palabras ha sido Eva, de 3ºA, a quien la Reina Letizia ha preguntado por sus vacaciones y por su interés por los libros y el colegio. Así, la Reina ha recorrido distintos espacios y, en uno de ellos ha recibido, de manos de un alumno con trastorno del espectro autista, un detalle en nombre del alumnado, consistente en la confección de una pequeña colmena a papel, con flores y alguna abeja, donde ponía 'Los libros son el polen del talento', en una tierra como Guadalajara, donde la miel de la Alcarria es uno de sus productos estrella. También ha descubierto una placa en la que se podía leer: 'Su Majestad la Reina inauguró el Curso Escolar 2024-2025 en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestra Plácida Herranz'. Además, previamente también la Casa de Asturias quiso obsequiarla con una botella de sidra y varios pin. REUNIÓN CON EL CONSEJO ESCOLAR También ha mantenido reunión con el Consejo Escolar y ha saludado a las cocineras del centro, además de mostrar su preocupación por el estado de un fotógrafo que no veía --que ha sufrido un accidente recientemente--, al que ha mandado un fuerte abrazo a través de los cámaras. Sonia del Río, profesora de 3ºA, se ha mostrado nerviosa por la visita pero también ilusionada ante el hecho de que se haya elegido este centro para inaugurar el curso escolar, el mismo nerviosismo que se veía en los rostros de algunos pequeños. Para el director del centro, José Manuel López, el hecho de que la Reina haya elegido este colegio de Azuqueca para inaugurar oficialmente el curso escolar ha sido "un honor compartido con toda la localidad de Azuqueca" porque este municipio "es un faro" en la educación de Castilla-La Mancha, y el proyecto del Maestra Plácida es "particularmente interesante". Por ello, para López, esta visita ha sido también "el premio a una trayectoria" de un colegio que lleva más de 26 años innovando e "intentando cambiar la educación", además del "reconocimiento a la labor de todo el claustro". "LA EDUCACIÓN TIENE QUE CAMBIAR" El director del Maestra Plácida es consciente de que al igual que la sociedad cambia, la educación tiene que cambiar. "No nos valen fábricas de ciudadanos planos y cuadriculados y no valen esos profesores con alumnos que son meros receptores de aprendizaje sino que estos deben ser constructores", ha manifestado convencido de la importancia de que el alumnado esté motivado para "crecer". Para el alcalde de Azuqueca de Henares "es un placer y un honor" que la reina haya elegido su municipio para este evento, y así lo comparte también la nueva subdelegada del Gobierno, Susana Cabellos, para quien es igualmente "una manera de visibilizar que empieza una nueva etapa en la que los pequeños tienen muchísima ilusión". De su lado, para el consejero de Educación, Amador Pastor, es un motivo de "orgullo", pero "no es casualidad -afirma-", destacando que este centro, al igual que otros de Castilla-La Mancha, representa el proyecto educativo de esta región en el que hay una apuesta por la innovación y las aulas del futuro. "Un día muy feliz para visibilizar la fortaleza del proyecto educativo de esta región", ha subrayado. Del mismo modo se ha pronunciado el delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero. "Es un inmenso orgullo tener a su Majestad inaugurando el curso escolar en Azuqueca y un reconocimiento a la labor que en materia de educación pública se viene realizando en la región", ha apostillado. El colegio público Maestra Plácida de Azuqueca de Henares cuenta con unos 600 alumnos, entre ellos, una docena del alumnado son casos confirmados de escolares con trastorno del espectro autista, y hay aproximadamente el mismo porcentaje que están en estudio. Un centro en el que todos tiene cabida, precisamente para llegar a la plena inclusión. La visita ha concluido con una foto de familia de alumnos y docentes del colegio.

