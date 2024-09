Alice Campello y Álvaro Morata reaparecen juntos en Madrid por un importante motivo tras su separación

A punto de cumplirse un mes del sorprendente e inesperado anuncio de su separación tras ocho años de amor y cuatro hijos en común, Alice Campello y Álvaro Morata han reaparecido juntos en Madrid. La ocasión lo merecía, puesto que sus mellizos Alessandro y Leonardo comenzaban el nuevo curso escolar y sus papás no han querido faltar en un día tan especial para los pequeños. De ahí que el futbolista, que se está recuperando de una lesión, viajase desde Milán a la capital española para compartir el arranque del curso escolar de sus hijos con su todavía mujer, dejando claro que a pesar de lo que se ha especulado sobre los motivos de su ruptura, su relación continúa siendo buena y entre ambos prima el cariño y el respeto. Y lo han demostrado llegando juntos al centro escolar. Con rostros serios -incómodos por la presencia de prensa en su primera aparición pública tras su separación- y llevando cada uno a uno de sus mellizos (6) de la mano, Alice y Álvaro accedían al interior del colegio para acompañar a Aless y Leo a sus respectivas clases. Tras dejar a los pequeños, y sin querer dar detalles sobre cómo es su relación o si hay posibilidades de reconciliación, la italiana y el delantero abandonaban el lugar charlando amigablemente, aunque sin rastro de sonrisas o felicidad en sus caras, hasta el coche de Morata, en el que ambos se dirigían a la residencia familiar en la exclusiva urbanización de La Finca. A pesar de que esta reaparición ha hecho que se enciendan las alarmas acerca de una posible reconciliación, el futbolista ha explicado que el motivo de que les hayamos vuelto a ver juntos es "solo para que los niños estén bien, así que por favor intentad entenderlo porque no es agradable". Más escueta se mostraba Alice, que con un minivestido negro que evidenciaba que ha perdido peso tras su separación, se ha limitado a asegurar que "no vamos a hablar de nada" y a dar las gracias a la prensa por su interés. Horas después, una vez finalizada la jornada escolar, era Morata el que ya sin su todavía mujer recogía a los pequeños en el colegio, coincidiendo a las puertas del centro con su exentrenador Cholo Simeone y su excompañero David Villa, a los que ha saludado cariñosamente antes de abandonar el lugar con sus hijos mellizos de la mano.

