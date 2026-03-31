Agencias

Israel dice que cuatro de sus soldados han muerto en el frente de Líbano

Guardar

Redacción Internacional, 31 mar (EFE).- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este martes que cuatro de sus soldados han muerto en el frente de Líbano, sin detallar las circunstancias de los fallecimientos.

El Ejército israelí comunicó en Telegram los nombres de tres de las víctimas, cuyas familias ya han sido notificadas: el capitán Noam Madmoni y los sargentos Ben Cohen y Maxsim Entis, mientras el entorno del cuarto fallecido no ha autorizado la publicación de su nombre.

Además, un soldado resultó gravemente herido y un reservista sufrió heridas moderadas en el incidente, del cual no han trascendido más datos. Los heridos fueron evacuados a un hospital para recibir atención médica.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, mientras desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí se enfrenta al grupo chií Hizbulá, entre crecientes indicios de que Israel estaría buscando ocupar a largo plazo la franja fronteriza del país vecino, escenario de enfrentamientos casi diarios en el marco de la expansión de la guerra contra Irán de EE.UU. y el país hebreo.

El movimiento proiraní libanés se enfrenta a Israel desde el pasado 2 de marzo, en su segunda guerra en apenas año y medio. Según el último recuento oficial, la ofensiva israelí contra el Líbano ha matado a 1.247 personas y herido a 3.680.

En este contexto, Israel dijo este martes que investiga la muerte de tres de tres cascos azules indonesios en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (FINUL) para determinar si fueron "consecuencia" de la actividad de Hizbulá -grupo chií libanés respaldado por Irán- o de la de las Fuerzas de Defensa de Israel. EFE

Últimas Noticias

Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

Al menos tres personas, entre ellas dos menores, sufrieron lesiones luego de la interceptación de decenas de aeronaves no tripuladas en la región báltica, donde también se reportaron daños significativos en instalaciones portuarias y viviendas

Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

Kaja Kallas llega a Kiev para conmemorar los tres años de la masacre de Bucha

Infobae

Zúrich lidera el ránking IMD de ciudades inteligentes, con Bilbao como mejor española

Infobae

Mueren cuatro soldados israelíes en enfrentamientos en el sur de Líbano

El anuncio del Ejército eleva la cifra de militares fallecidos tras la ofensiva en el área fronteriza, mientras Jerusalén busca ampliar su presencia hasta el río Litani, generando alerta en Beirut por posibles cambios territoriales

Mueren cuatro soldados israelíes en enfrentamientos en el sur de Líbano

Seúl propone presupuesto suplementario de 14.870 millones de euros por la guerra en Irán

Infobae