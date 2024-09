VÍDEO: Gobierno acusa al PP de "irresponsable" y de querer "dividir" con su propuesta de reconocer a González

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha considerado que el PP "roza la irresponsabilidad" con la proposición no de ley (PNL) que reclama el reconocimiento del opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela, que se debate esta tarde en el Congreso, y ha acusado a los de Alberto Núñez Feijóo de buscar con ello "dividir". En la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros, Alegría no ha querido entrar a valorar la previsible aprobación de la propuesta, después de que el PNV haya adelantado su voto favorable que vendría a sumarse a los de PP, Vox y CC, remitiéndose a que la cuestión compete a los grupos parlamentarios. Lo que sí ha querido dejar claro es que el Gobierno ha mantenido una "posición clara" desde que se celebraron las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio y que es la que comparten los socios de la UE. Dicha posición, ha recordado, pasa por solicitar la publicación de las actas electorales y "seguir apostando para que la democracia avance en Venezuela". En cuanto a la acogida en España de González, a quien el Gobierno prevé dar asilo a petición de este, la portavoz ha defendido que no se podía responder de otra manera a la solicitud del opositor venezolano, "también desde un punto de vista humanitario", y se ha remitido a la carta publicada por el opositor agradeciendo al Ejecutivo su labor. En estas circunstancias, Alegría ha afeado que la PNL del PP tiene como único objetivo "dividir", saltándose además la posición que mantienen todos los países de la UE de no reconocer como presidente electo a González. "Roza la absoluta irresponsabilidad y el cinismo", ha valorado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/903451/1/gobierno-acusa-pp-querer-dividir-propuesta-reconocer-gonzalez TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

