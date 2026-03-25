Agencias

El brent cae un 4 %, hasta los 100 dólares, ante una posible desescalada en Oriente Medio

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Madrid, 25 mar (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en mayo cae este miércoles un 3,96 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 100,35 dólares, ante una posible desescalada del conflicto en Oriente Medio.

A las 7 horas de este miércoles, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende ese 3,96 %, hasta los 100,35 dólares por barril, después de dispararse en la víspera un 4,55 % (104 dólares), en una jornada muy volátil marcada por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel e Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, y aunque la República Islámica reconoce contactos indirectos, rechaza que haya una negociación.

Según The New York Times, Estados Unidos habría trasladado a Irán una propuesta de quince puntos para intentar poner fin a la guerra, aunque medios estadounidenses han asegurado que el Pentágono ordenó el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. en Oriente Medio.

Asimismo, el Ejército iraní también advirtió de que el precio del petróleo no volverá a ser el que era hasta que las Fuerzas Armadas iraníes "garanticen la estabilidad de la región", y anunció el inicio de una nueva ola de ataques contra Israel.

Por su parte, el petróleo de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también baja este miércoles, el 3,24 %, hasta los 89,36 dólares, antes de la apertura oficial del mercado estadounidense. EFE

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