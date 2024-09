El Rey Juan Carlos visita de nuevo el Palacio de La Zarzuela para una celebración muy especial

Este lunes era un día muy especial para la Familia Real, ya que Victoria Federica, cumplía 24 años. Aprovechando la presencia del Rey Juan Carlos, de la infanta Cristina y de Froilán en Madrid con motivo del funeral de Juan Gómez-Acebo, la infanta Elena -de regreso en nuestro país tras asistir el domingo en París a la ceremonia de clausura de los Juegos Paraolímpicos- y la Reina Sofía organizaron un almuerzo en el Palacio de La Zarzuela para celebrar el cumpleaños de la influencer en la intimidad. Y este ha sido el motivo por el que el Emérito ha regresado al que fue su hogar durante 40 años, y en el que no ha vuelto a dormir desde que instaló su residencia en Abu Dabi en agosto de 2020. Las cámaras de Europa Press grababan en exclusiva a un sonriente Don Juan Carlos abandonando en coche el hotel Four Seasons -uno de los más exclusivos de la capital- en el que se está alojando desde que llegó a nuestro país el pasado viernes para dirigirse a La Zarzuela. Intentando no ser captado por la prensa, el monarca accedía al Palacio por una puerta poco transitada en lugar de por la principal como suele ser lo habitual, minutos antes de que llegase Doña Elena, muy seria al volante de su propio coche, para unirse al cumpleaños. Horas después, tras compartir un almuerzo informal con algunos miembros de su familia como el Rey Felipe -pero no la Reina Letizia, Doña Sofía, las infantas Elena y Cristina o la cumpleañera, Victoria Federica, el Emérito abandonaba Zarzuela para dirigirse a la iglesia de Los Jesuitas, donde coincidió con los Reyes por segunda vez en menos de 24 horas en un funeral, en este caso el de Alejandro Fernández de Araoz y Marañón, tras su reencuentro en la misa homenaje a Juan Gómez-Acebo en la Catedral Castrense de la capital. De Zarzuela también vimos salir a la hija de la infanta Elena en un coche de gran cilindrada, muy nerviosa ante su debut en televisión de la mano de Pablo Motos en 'El Hormiguero' para promocionar la nueva temporada de 'El Desafío', que supondrá el salto definitivo a la popularidad de Victoria Federica.

