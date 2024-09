Apple y Google pierden litigios multimillonarios con la UE

(Bloomberg) -- Apple Inc. perdió su batalla judicial por una deuda tributaria en Irlanda de €13.000 millones (US$14.400 millones) y Google perdió su apelación a una multa de €2.400 millones por abusar de su poder de mercado, en un doble espaldarazo a las medidas enérgicas de la Unión Europea contra las grandes tecnológicas.

El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, respaldó una decisión histórica de 2016 según la cual Irlanda infringió la legislación sobre ayudas estatales al conceder a Apple una ventaja injusta. En otra victoria para la jefa antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, el mismo tribunal dictaminó que Google aprovechó ilegalmente su dominio del motor de búsqueda para dar una posición más alta a sus propias ofertas de productos.

Vestager —que está a pocas semanas de abandonar la Comisión Europea, con sede en Bruselas, tras dos mandatos— convirtió a Apple y a Google, de Alphabet Inc., en objetivos prioritarios tras asumir su cargo en 2014. La decisión sobre Apple fue indiscutiblemente la más importante en su campaña de una década en favor de la equidad tributaria, que también ha puesto en el punto de mira a empresas como Amazon.com Inc. y el fabricante de automóviles Fiat de Stellantis NV. Vestager ha argumentado que los beneficios tributarios selectivos a las grandes empresas son ayudas estatales ilegales que están prohibidas en la UE.

“Es importante mostrar a los contribuyentes europeos que, de vez en cuando, se puede hacer justicia tributaria”, dijo Vestager a los periodistas en Bruselas en respuesta a las preguntas sobre su victoria contra Apple.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, había calificado previamente de “basura política” la decisión de la UE de 2016 de condenar a la empresa a pagar €13.000 millones en impuestos retroactivos. Vestager ordenó a Irlanda recuperar la suma, que equivale a unas dos cuartas partes de las ventas de computadores Mac a nivel mundial. El dinero ha estado depositado en una cuenta de garantía a la espera de la sentencia definitiva. Irlanda debe decidir ahora qué hacer con estos ingresos.

“Estamos decepcionados con la decisión de hoy, ya que anteriormente el tribunal general revisó los hechos y anuló categóricamente este caso”, dijo un portavoz de Apple.

Por separado, un portavoz de Google dijo que la compañía está “decepcionada” con la sentencia judicial sobre su apelación y que una oferta de 2017 para remediar las preocupaciones de la UE ayudó a generar más clics para otros servicios de compras.

El enfoque de la UE sobre Google allanó el camino para el escrutinio mundial, desde EE.UU. hasta el Reino Unido. La UE no solo se ha centrado en el dominio de las búsquedas de la empresa. Su caso de las compras fue la primera ronda de un trío de multas que dieron lugar a sanciones por un total de más de €8.000 millones. Los guardianes de la competencia de la UE esperan que la conducta de Silicon Valley mejore definitivamente gracias a una nueva normativa de gran alcance que entró en vigor el año pasado: la Ley de Mercados Digitales.

El caso de las compras “fue simbólico, porque demostró que incluso las empresas tecnológicas más poderosas pueden tener que rendir cuentas”, aseveró Vestager. “Nadie está por encima de la ley”.

Entre otras cosas, la ley obliga a las grandes tecnológicas a abstenerse de favorecer sus propios servicios en detrimento de los rivales, una obligación inspirada en la lucha de casi una década del bloque con el dominio de las búsquedas del gigante tecnológico.

