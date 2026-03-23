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El mercado de la India abrió la jornada perdiendo terreno este 23 de marzo

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Nifty 50, que inaugura rueda bursátil del lunes 23 de marzo con fuertes descensos del 1,7%, hasta los 22.720,45 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con días pasados, el índice da la vuelta al dato de la sesión previa donde experimentó una subida del 3,26%, siendo incapaz de establecer una clara tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nifty 50 marca una disminución 2,94%; pese a ello desde hace un año mantiene aún un ascenso del 0,94%. El Nifty 50 se sitúa un 13,7% por debajo de su máximo del presente año (26.328,55 puntos)

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