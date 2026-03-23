La izquierda resiste en París y Marsella mientras la ultraderecha se hace con Niza en las municipales francesas

Tras el recuento electoral, la situación en la ciudad de Lyon adquirió notoriedad después de que el candidato ecologista Grégory Doucet asegurara la reelección con una diferencia mínima respecto al independiente Jean-Michel Aulas. La ajustada victoria de Doucet, con el 50,67% de los votos frente al 49,33% de Aulas, provocó que el segundo mostrara “reservas” sobre el resultado y denunciara supuestas irregularidades durante la jornada, reclamando ante sus simpatizantes que se había presentado un recurso para que las autoridades revisaran los hechos. Este episodio formó parte de una jornada marcada por la consolidación de los bloques políticos en las principales urbes francesas durante la segunda vuelta de las elecciones municipales, en la que la izquierda, la ultraderecha y los ecologistas registraron avances significativos.

Según reportó el medio Europa Press, París quedó en manos de la izquierda, donde el socialista Emmanuel Grégoire, al frente de una coalición progresista, fue elegido alcalde con un 50,52% de los votos. Su triunfo convierte a Grégoire en sucesor de Anne Hidalgo, la exalcaldesa de origen gaditano. Los datos del escrutinio señalaron que Grégoire lideró la contienda por encima de la exministra conservadora Rachida Dati, quien logró el 41,52% de los sufragios, y de la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou, que alcanzó el 7,96%. Durante su intervención posterior a las proyecciones, Grégoire expresó que “París ha decidido mantenerse fiel a su historia”.

En Marsella la izquierda también alcanzó la alcaldía, según consignó Europa Press. Benoît Payan, al frente de una coalición progresista sin la participación de La Francia Insumisa, obtuvo el 54,34% de los votos, lo que le permitió superar a Franck Allisio, candidato de la Agrupación Nacional de extrema derecha, quien sumó el 40,30%, y a Martine Vassal, de Los Republicanos, que recabó el 5,36%.

En contraste, Niza registró el avance del bloque ultraderechista. La coalición de la Unión de Demócratas por la República junto a la Agrupación Nacional, liderada por Éric Ciotti —candidato apoyado por Marine Le Pen—, se hizo con el 48,54% de los apoyos, por encima del alcalde saliente Christian Estrosi que reunió el 37,20%, y de la izquierda representada por Juliette Chesnel-Le Roux, quien logró el 14,26%. Marine Le Pen celebró los resultados al afirmar en redes sociales que “Agrupación Nacional está ganando decenas de municipios, tras la segunda vuelta de las elecciones municipales”, calificando los resultados como una “victoria inmensa” y una “confirmación de la estrategia de implantación local” de su partido.

El avance de las formaciones ecologistas también se concretó en municipios relevantes. Además de Lyon, Europa Press detalló el caso de Tours, donde Emmanuel Denis, actual alcalde y candidato verde, aseguró la reelección con el 47,20% frente al derechista Christophe Bouchet, que acumuló el 43,86%. En Grenoble, la ecologista Laurence Ruffin superó a la derechista Alain Carignon gracias al 56,59% de los votos, en comparación con el 43,41% de su rival.

Por otro lado, uno de los resultados más significativos para el bloque de centroderecha fue la reelección del ex primer ministro Édouard Philippe en Le Havre. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Philippe ganó con el 47,71% de los votos, seguido por Jean-Paul Lecoq, del Partido Comunista Francés, con el 41,17%, y el candidato de extrema derecha Franck Keller, con el 11,12%. Philippe manifestó en una declaración pública tras la victoria que “la confianza del pueblo de Le Havre me honra”. Las proyecciones lo sitúan entre los posibles candidatos presidenciales para las elecciones de 2027.

Al analizar los resultados, el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, expresó críticas hacia La Francia Insumisa después de que algunos de sus alcaldes aliados, como en Brest y Clermont-Ferrand, resultaran derrotados. De acuerdo con Europa Press, Faure sostuvo que “la provocación escandalosa, la incitación indiscriminada al conflicto y los estallidos antisemitas no conducen a ninguna parte”, y lamentó la presencia de “facciones de izquierda irreconciliables”. Faure insistió en la importancia de articular una unidad dentro de la izquierda “en torno a principios claros”, alineándose con quienes “comprenden claramente los problemas y se niegan a seguir ciegamente el ruido y la furia”.

Dentro de La Francia Insumisa, el coordinador nacional Manuel Bompard resaltó el avance de sus candidatos, valorando que se trata de un “rotundo éxito” que “confirma, amplifica y fortalece” el posicionamiento de la formación a un año de las elecciones presidenciales. Bompard subrayó que “esta movilización es una verdadera demostración de fuerza política decisiva de cara a las próximas elecciones presidenciales”. Sumó que, en su perspectiva, “la nueva Francia puede barrer con [el presidente Emmanuel] Macron y sus desastrosas políticas”.

En la Agrupación Nacional, el vicepresidente Sébastien Chenu, entrevistado por TF1 y citado por Europa Press, afirmó que su formación había logrado “multiplicar por 13 el número de cargos municipales electos”. La formación de Marine Le Pen prioriza el fortalecimiento de sus bases municipales como estrategia en la carrera hacia las presidenciales.

La fragmentación y reconfiguración de alianzas también se hizo evidente entre los partidos de centro y derecha. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, abogó por la necesidad de una candidatura conjunta para las presidenciales de 2027. Según recogió Europa Press, Darmanin señaló que “en Tourcoing, estuvimos unidos y ganamos. Necesitamos un candidato de la derecha y del centro, y quizás incluso de la izquierda republicana que rechaza a La Francia Insumisa. En Tourcoing, nos han votado”.

El balance tras la segunda vuelta municipal mostró a la izquierda consolidando su presencia en las dos mayores ciudades del país, un avance de la ultraderecha en Niza y la reafirmación del espacio ecológico en urbes de peso regional. Asimismo, las distintas corrientes políticas interpretaron los resultados como un adelanto de los posibles comportamientos electorales en los próximos comicios nacionales y presidenciales. Diversas formaciones quedaron emplazadas a redefinir sus estrategias y alianzas ante el nuevo equilibrio surgido en el mapa político francés, según ha reflejado Europa Press.