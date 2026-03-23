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BSE Sensex 30 abrió con tendencia a la baja este 23 de marzo

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BSE Sensex 30, que empieza rueda bursátil del lunes 23 de marzo con grandes caídas del 1,74%, hasta los 73.234,34 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días previos, el indicador invierte el resultado de la jornada previa, cuando se saldó con una subida del 3,26%, demostrando que es incapaz de fijar una clara tendencia.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 marca una bajada 3%, por lo que desde hace un año aún mantiene un descenso del 6,13%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 14,61% por debajo de su máximo en lo que va de año (85.762,01 puntos)

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