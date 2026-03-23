El gobernante Movimiento Libertad se impone por menos de un 1% al SDS en las elecciones de Eslovenia

Una polémica vinculada a la campaña electoral ganó notoriedad cuando se hicieron públicos contactos entre Janez Jansa y ejecutivos de Black Cube, empresa israelí relacionada con actividades de espionaje. El líder del Movimiento Libertad, Robert Golob, expresó preocupación ante los reportes de injerencia externa, señalando que se trata de un hecho sin precedentes para un país miembro de la Unión Europea, según consignó la Comisión Electoral Estatal y recogió el medio que cubrió los resultados oficiales.

Según informó la Comisión Electoral Estatal de Eslovenia, el Movimiento Libertad (GS), encabezado por el actual primer ministro Robert Golob, consiguió imponerse en las elecciones legislativas realizadas este domingo. Con el 99,85% de los votos escrutados, la fuerza liberal obtuvo el 28,62% de los sufragios, mientras que el Partido Democrático de Eslovenia (SDS), liderado por el ex primer ministro Janez Jansa, alcanzó un 27,95%. Esta breve diferencia, menor a un punto porcentual, deja en evidencia una profunda rivalidad entre ambas formaciones y anticipa un escenario de negociaciones complejas para la constitución de una coalición de gobierno, detalló la Comisión Electoral Estatal y reportó la cobertura internacional.

El órgano electoral señaló que la participación en la jornada electoral alcanzó un 69,32% del electorado, cifra que refleja un alto grado de movilización ciudadana en un contexto de marcada competencia. En el nuevo reparto parlamentario, el Movimiento Libertad se aseguró 29 escaños, apenas uno más que los 28 obtenidos por el Partido Democrático de Jansa en la Asamblea Nacional, integrada por 90 miembros. Esta distribución revela la fragmentación y la necesidad de acuerdos transversales para conformar un gobierno estable, tal como puntualizó el recuento oficial difundido por la DVK.

El desarrollo de la campaña se vio afectado por la publicación de informaciones sobre una reunión ocurrida en diciembre entre Jansa y figuras de Black Cube, un hecho que incrementó el tono de las acusaciones cruzadas respecto a supuestas interferencias externas. Golob, por su parte, advirtió que la implicación de actores extranjeros en el proceso electoral es un fenómeno sin antecedentes para una democracia comunitaria. Según publicó la prensa local y medios internacionales, estas revelaciones añadieron tensión a la recta final antes del sufragio y ocuparon buena parte del debate público.

Tras la divulgación oficial de los resultados, ambos partidos enfrentan el reto de abrir líneas de diálogo con las restantes fuerzas políticas presentes en el parlamento, dado que ninguno obtuvo mayoría suficiente para gobernar en solitario. Los próximos pasos se enfocarán en las conversaciones para definir el rumbo de la coalición y la orientación que tomará el nuevo ejecutivo, según detalló la cobertura realizada por la Comisión Electoral Estatal.

El panorama postelectoral en Eslovenia queda condicionado por un balance ajustado de fuerzas, donde el Movimiento Libertad, aunque obtuvo un escaño más, depende de la receptividad de otras agrupaciones para asegurar la gobernabilidad. Mientras tanto, el Partido Democrático de Eslovenia mantiene una posición relevante que lo coloca como interlocutor necesario en la definición de pactos, tal como señaló el informe de la autoridad electoral.

La estrecha competencia y el impacto de factores externos se suman a una legislatura que se anticipa marcada por la necesidad de acuerdos para responder a la fragmentación del voto y a las expectativas de participación ciudadana reflejadas en la elevada asistencia a las urnas, según datos finales difundidos por el órgano electoral esloveno.