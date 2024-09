Agenda informativa multisoporte América para el martes 10 de septiembre de 2024

Estados Unidos

- La candidata demócrata, Kamala Harris, y el republicano, Donald Trump, celebran este martes su primer debate televisado para las elecciones del 5 de noviembre, en un duelo que durará noventa minutos, no permitirá interrupciones entre los candidatos y que puede ser decisivo para la carrera presidencial. (foto) (video)

- Mitin del candidato demócrata a vicepresidente, Tim Walz, en Phoenix (Arizona). Desde que fue elegido en julio como compañero de fórmula de la vicepresidenta, Kamala Harris, es la primera vez que viaja en solitario al llamado 'Cinturón del Sol'.

- SpaceX tiene previsto lanzar este martes la misión Polaris Dawn, que intentará la primera caminata espacial privada y además se colocará a una altitud no alcanzada en más de cincuenta años, tras varias suspensiones debido a una fuga de helio y a las malas condiciones meteorológicas. (foto) (video)

- Rueda de prensa del portavoz del Pentágono, general de brigada Pat Ryder.

- La ONU clausurará el 78º período de sesiones y abrirá el 79º, con discursos del presidente saliente y el nuevo presidente de la Asamblea. Se delinearán las prioridades y retos globales para el próximo año.

- Microsoft y Crowdstrike celebran una conferencia sobre ciberseguridad tras el apagón global provocado en julio por un fallo de actualización de un software antivirus en el sistema operativo Windows.

Venezuela

- La oposición de Venezuela mantiene su denuncia de fraude en las elecciones presidenciales, mientras se adapta a un nuevo ciclo político, después de que su abanderado, Edmundo González Urrutia, abandonara el país rumbo a España, tras argumentar persecución política y judicial. (foto) (video)

México

- Funcionarios del Poder Judicial, estudiantes de Derecho y organizaciones sociales arrecian sus protestas en víspera de que el Senado mexicano vote la reforma para que haya elecciones populares para jueces y la Suprema Corte. (foto) (video)

- El Instituto Nacional de Estadística de México difunde los datos del turismo internacional de julio.

- El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) ofrece a los medios un análisis sobre inversión extranjera y comercio internacional en medio de la incertidumbre creada por la reforma judicial. (foto)

- La organización civil The Trevor Project México advierte de que en México 53 % de las personas jóvenes de la comunidad LGBTQ+ han considerado el suicidio en el último año.

- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, da un mensaje a los miembros de las Fuerzas Armadas. (foto) (video)

- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofrece su rueda de prensa diaria. (foto)

Canadá

- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) estrena en el programa de Galas el drama histórico 'William Tell', sobre el héroe suizo medieval Guillermo Tell, y 'The Friend', con Bill Murray y Naomi Watts.

Colombia

- Global Witness publica su informe mundial sobre asesinatos de líderes medioambientales, un reporte en el que Colombia vuelve a ocupar el primer lugar de la lista.

- Audiencia del caso de Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. (foto)

- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lidera un Consejo de Seguridad en Cali de cara a la celebración de la COP16 en octubre. (foto)

- El Gobierno colombiano asegura que los defensores ambientales y la naturaleza "no pueden ser un botín de guerra" tras la publicación del informe de Global Witness que señala a Colombia como el país más peligroso para defender el medioambiente.

- El Gobierno anuncia medidas frente al posible desabastecimiento en la capital debido a la escasez de lluvias.

Perú

- Ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), en el marco del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores Ampliado. (foto) (video)

Argentina

- Entrevista con el director de cine Adolfo Aristarain, creador de filmes como 'Un lugar en el mundo' o 'Martín (Hache)', con motivo de la entrega de la Medalla de Oro de la Academia del Cine español. (foto) (video)

- El veto presidencial al proyecto de ley de reforma jubilatoria que fue aprobado por amplia mayoría en el Congreso será debatido este miércoles en la Cámara de Diputados.

- El primer capítulo de 'Milei - La Serie', la docuserie sobre el mandatario de Argentina, Javier Milei, dirigida por el cineasta responsable de la imagen presidencial, Santiago Oría, se estrena este martes en la red social X.

- El cielo de Argentina, como el de otros países de la región, se presenta este martes cubierto de humo debido a los incendios forestales que afectan sobre todo al oriente y norte amazónico de Bolivia. (foto) (video)

Brasil

- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, visita este martes zonas afectadas por la extrema sequía en la Amazonía y se reúne en la ciudad de Manaos con alcaldes de la región. (video)

- El Gobierno divulga la tasa de inflación de Brasil en agosto.

Ecuador

- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador clausura sus talleres 'Botas Violeta' y presenta la iniciativa 'e-monitor+', con apoyo de la Unión Europea (UE) y la cooperación española.

- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, concluye su gira por Nueva York y Toronto con una ronda de reuniones con mineras canadienses con intereses de inversión en territorio ecuatoriano.

República Dominicana

- Santo Domingo - La soprano Serena Sáenz y el guitarrista clásico Pablo Sáinz-Villegas presentan en Santo Domingo el recital Romance Español.

El Salvador

- El accidente de un helicóptero del Ejército salvadoreño que dejó nueve muertos, entre ellos el jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, Mauricio Arriaza Chicas, se suma a otros en Centroamérica que se han cobrado la vida de cerca de 200 militares, policías y otros miembros de las fuerzas de seguridad.

Uruguay

- La Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones Uruguay XXI organiza el Uruguay Global Services Day, un encuentro que comparte tendencias de negocios en la industria de los Centros de Servicios Globales en el país sudamericano.

DEPORTES

Honduras.- Crónica del juego entre Honduras y Jamaica por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf. (foto)

República Dominicana.- Las selecciones de fútbol de República Dominicana y Dominica se enfrentan en Antigua y Barbuda, dentro de la Liga B de la Liga de Naciones.

Colombia.- Partido de la octava jornada de las Eliminatorias al Mundial de 2026 entre Colombia y Argentina. (foto)

Colombia.- Previa del partido de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre México y Estados Unidos.

Colombia.- Previa del partido de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre Brasil y Camerún.

Colombia.- Previa del partido de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre Colombia y Corea del Sur.

Colombia.- Previa del partido de octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 entre España y Canadá.

Colombia- La selección femenina sub-20 de México entrena pensando en Estados Unidos, su rival de octavos de final. (foto) (video)

Ecuador.- Las selecciones de Ecuador y Perú se enfrentan en la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026. (foto)

Paraguay.- Las selecciones de Paraguay y Brasil se enfrentan en la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026. (foto)

Venezuela.- Las selecciones de Venezuela y Uruguay se enfrentan en la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026. (foto)

Chile.- Las selecciones de Chile y Bolivia se enfrentan en la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial de 2026. (foto) EFE

