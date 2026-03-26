Meta y Google, obligadas a pagar 2,6 millones de euros a una joven por crisis derivadas de su adicción a redes

La posibilidad de que sentencias similares puedan repetirse en los próximos meses se mantiene abierta mientras otros casos avanzan en los tribunales californianos, según consignó Bloomberg. En estos juicios, las víctimas, tanto menores como adultos jóvenes, han presentado demandas a través de familiares directos, alegando consecuencias como angustia mental, daños físicos e incluso pérdida de la vida por suicidio derivados del uso de redes sociales. El proceso contra las plataformas digitales ha encendido la discusión sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el diseño y operación de herramientas que llegan a millones de menores de edad.

Según reportó Bloomberg, una corte de Los Ángeles determinó que Meta y Google deberán pagar una indemnización de hasta 3 millones de dólares (2,6 millones de euros) a una joven estadounidense por los daños psicológicos que atribuye a su adicción a servicios como Instagram y YouTube. La decisión corresponde al Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito, que detalló la división de la indemnización: Meta, empresa madre de Facebook, WhatsApp e Instagram, deberá abonar 2,1 millones de dólares (1,8 millones de euros), mientras Alphabet, matriz de Google y YouTube, afrontará un pago de 900.000 dólares (778.500 euros).

La víctima, identificada como Kaley G. M., inició su exposición a estas plataformas siendo menor de edad. Según ha documentado Bloomberg, la joven empezó a ver vídeos en YouTube cuando tenía seis años y accedió a Instagram a los nueve. El expediente judicial sostiene que, tras esta exposición prolongada a contenidos digitales, Kaley desarrolló trastornos como ansiedad, depresión y problemas de percepción corporal, condiciones que la llevaron a demandar a las dos empresas tecnológicas por el diseño y funcionamiento de sus productos digitales.

Durante el proceso, los abogados de la demandante argumentaron que Meta y Google desarrollaron plataformas capaces de generar adicción en menores de edad, lo que a su juicio suponía un incumplimiento de los estándares mínimos de protección a usuarios vulnerables. La defensa celebró la decisión del tribunal, subrayando en un comunicado emitido y difundido por Bloomberg: “Hoy, un jurado ha visto la verdad y ha responsabilizado a Meta y a Google por diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños”, expresaron los representantes de Kaley, destacando la contundencia del fallo judicial.

De acuerdo con lo difundido por Bloomberg, Meta manifestó oficialmente su desacuerdo con el veredicto. “Respetuosamente, no estamos de acuerdo con el veredicto y estamos evaluando nuestras opciones legales”, señaló la compañía en su pronunciamiento posterior a la sentencia. En la misma línea, José Castañeda, portavoz de Google, expuso la postura de la empresa, asegurando que la resolución judicial hacía una interpretación errónea de la naturaleza de YouTube: “Este caso malinterpreta YouTube, que es una plataforma de streaming diseñada de forma responsable, no una red social”, afirmó Castañeda en declaraciones citadas por Bloomberg.

A pesar del pronunciamiento judicial, el jurado aún debe decidir si se aplicarán sanciones adicionales a modo de daños punitivos contra Meta y Alphabet, tal como puntualizó la agencia Bloomberg. Esta decisión quedará pendiente hasta la revisión de nuevos argumentos y pruebas por parte del tribunal. La posible imposición de daños punitivos podría sentar un precedente en el abordaje de la responsabilidad civil de las redes sociales y servicios digitales ante la salud mental de sus usuarios menores de edad.

El caso de Kaley G. M. forma parte de un escenario jurídico más amplio en Estados Unidos, donde otros litigios similares están próximos a resolverse. De acuerdo con Bloomberg, en los procedimientos programados para los próximos meses, tanto niños como adolescentes y adultos jóvenes—en ocasiones representados por padres, hermanos u otros familiares—han presentado demandas fundamentadas en los efectos adversos que asocian con el uso prolongado de plataformas tecnológicas. Entre los argumentos presentados destacan reclamos por sufrimiento psicológico, discapacidades físicas y fallecimientos a causa del suicidio.

Las recientes decisiones judiciales intensifican el debate sobre el papel de las grandes empresas tecnológicas en la salvaguarda de la salud mental infantil y juvenil. Según lo publicado por Bloomberg, esta preocupación ha llevado a las cortes estadounidenses a analizar si la arquitectura y los algoritmos utilizados en redes sociales y servicios de video pueden constituir un riesgo previsible para los menores y hasta qué punto los responsables de estas empresas deberían responder legalmente por sus efectos.

Finalmente, Bloomberg detalló que la resolución dictada en Los Ángeles podría influir en el rumbo de los litigios pendientes y alterar el marco legal aplicable a las plataformas de redes sociales y video. La expectativa de que se establezcan nuevos criterios para la compensación de víctimas de daños psicológicos relacionados con el uso de tecnologías digitales ha motivado especial atención en el sector jurídico, en los defensores de la infancia y en las comunidades afectadas por los problemas derivados del uso extensivo de las plataformas gestionadas por Meta, Google y otras multinacionales tecnológicas.