Feijóo dice que si gobernara daría asilo a Edmundo González pero como presidente electo y pidiendo el arresto de Maduro

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si él fuera presidente del Gobierno habría dado asilo político al opositor venezolano Edmundo González si se lo hubiera solicitado, pero con el tratamiento de presidente electo de Venezuela y reclamando al mismo tiempo al Tribunal Penal Internacional (TPI) la detención de Nicolás Maduro, como han hecho los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy. Así se ha pronunciado Feijóo después de que España haya acogido al opositor venezolano en calidad de asilado político. El Gobierno de España ha dispuesto los medios diplomáticos y materiales necesarios para su trasladado, "realizado a solicitud suya", reza el comunicado de Exteriores. En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, el presidente del PP ha señalado que "hoy el señor Maduro está mucho más contento que ayer" porque "ha conseguido que el líder que ha ganado las elecciones" en Venezuela "esté fuera del país y que esté ya en España". "Por lo tanto, ¿quién ha ganado? De momento Maduro. ¿Quién ha perdido? La democracia venezolana. Resulta que el político demócrata que ha ganado las elecciones ha tenido que salir del país y el dictador que las ha perdido se mantiene en el país y controla el Gobierno", ha manifestado. TENDRÍA TRATAMIENTO DE PRESIDENTE ELECTO DE VENEZUELA Al ser preguntado qué habría hecho él en caso de ser presidente del Gobierno, Feijóo ha señalado que si en primer lugar si le pide asilo político "se lo daría" pero ha añadido Edmundo González también "tendría el tratamiento del presidente electo de Venezuela". "Y tercero, me uniría a la Corte Penal Internacional pidiendo la detención de Maduro, como ha hecho el presidente González, el presidente Aznar y el presidente Rajoy. No el presidente Zapatero, que está en todas las salsas con Maduro y con Sánchez", ha afirmado. Más de 30 expresidentes de América Latina y España, entre ellos José María Aznar, Felipe González y Mariano Rajoy, han presentado un escrito ante la fiscalía del Tribunal Penal Internacional para buscar la "urgente" detención de Maduro y del nuevo ministro del Interior, Diosdado Cabello, por crímenes contra la humanidad. "HABRÍAMOS ACTUADO DE UNA FORMA DISTINTA" El jefe de la oposición ha subraya do que si su partido gobernase en España y estuviese en el Palacio de la Moncloa habría "actuado de una forma absolutamente distinta al Gobierno de España" que preside Pedro Sánchez. "Asilo político sí, pero al presidente electo de Venezuela. Y además, sumarme a la solicitud de detención del señor Maduro porque no respeta los resultados democráticos en Venezuela y expulsa, como lo hemos visto, ante las amenazas de su fiscal y de sus tribunales, a las personas que han ganado las elecciones", ha abundado. Al ser preguntado por sus críticas al expresidente Zapatero cuando su mediación ha sido clave en la salida de González, Feijóo ha insistido en que "el que más contento está es Maduro" porque "ha conseguido que el que le ha ganado las elecciones haya tenido que salir del país". "Maduro estará celebrando que el que le ha ganado las elecciones haya salido del país con la intermediación, parece ser, de Zapatero y del Gobierno de Sánchez. Eso es una muy mala noticia para la democracia y es muy buena noticia para Maduro", ha finalizado.

