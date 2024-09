Hallan muerto a un dirigente opositor secuestrado en Tanzania

Dar es Salam, 8 sep (EFE).- Un dirigente de la principal fuerza opositora de Tanzania, el Partido de la Democracia y el Progreso (Chadema, por sus siglas en suajili), que fue secuestrado el pasado viernes, ha sido hallado muerto en Dar es Salam, capital económica del país, confirmó este domingo la formación política.

Ali Mohamed Kibao, integrante del secretariado nacional de Chadema, fue forzado a bajar de un autobús el viernes por individuos no identificados cuando viajaba de Dar es Salaam a la ciudad portuaria de Tanga (norte), según su partido.

Su cuerpo fue encontrado el pasado sábado por la noche en el distrito de Ununio, en Dar es Salam.

"La autopsia ya se ha realizado y es obvio que Ali Kibao fue asesinado, después de haber sido brutalmente golpeado e incluso de que le hubieran arrojado ácido en la cara", aseguró a los periodistas el presidente de Chadema, Freeman Mbowe.

"Las vidas de los líderes de Chadema están actualmente en peligro", subrayó Mbowe.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, reaccionó "con gran tristeza" al "asesinato" de Kibao y envió sus condolencias al partido opositor.

"He ordenado a las agencias de investigación que me traigan información detallada sobre este terrible incidente y otros similares lo antes posible. Nuestro país es democrático y todo ciudadano tiene derecho a vivir. El Gobierno que dirijo no tolera actos tan brutales", aseveró la presidenta en su cuenta de la red social X.

En un comunicado, la Policía indicó que está efectuando una "investigación de este trágico hecho" para "asegurar que quienes cometieron este asesinato son arrestados y llevados ante los tribunales".

El cuerpo de Kibao se encontró después de que el pasado 13 de agosto el excandidato presidencial Tundu Lissu y otros dos líderes de Chadema fueron liberados tras su detención antes de la celebración de un congreso juvenil.

Chadema denunció en X que la Policía arrestó este 11 de agosto a Lissu y otros dos dirigentes, tras rodear con "armas de fuego" la oficina de la formación en la región de Mbeya (suroeste), antes de desarrollarse un congreso por el Día Internacional de la Juventud que fue prohibido por la Policía.

En esa reunión, más de un centenar de jóvenes simpatizantes fueron también detenidos, mientras que 107 militantes del partido fueron arrestados en la región de Iringa (sur).

El partido opositor también reveló que su presidente nacional, Freeman Mbowe, fue detenido la mañana del 12 de agosto en el aeropuerto de Mbeya.

La presidenta Hassan accedió al cargo después de la repentina muerte de su antecesor, John Magufuli, el 17 de marzo de 2021.

Desde entonces, Hassan ha impulsado reformas para revertir las medidas restrictivas contra la libertad de expresión y de los partidos de la oposición aplicadas por el Gobierno de Magufuli (2015-2021).

Entre otras medidas, la mandataria levantó en enero de 2023 la prohibición de celebrar mítines políticos en el país, duramente reprimidos con gases lacrimógenos e incluso munición real durante la época de Magufuli.

Asimismo, impulsó un acercamiento del Gobierno a los partidos de la oposición y se ha reunido varias veces con los líderes de Chadema, incluido Lissu, que estuvo en el exilio desde 2017 hasta 2023.

Chadema celebró el pasado 24 de enero su primera manifestación desde 2016, cuando el Gobierno de entonces prohibió las reuniones políticas.

Sin embargo, grupos pro derechos humanos y opositores han expresado su temor a que las acciones recientes contra la oposición puedan suponer un regreso a las políticas represivas de Magufuli. EFE

rm-pa/rf