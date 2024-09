De la Fuente: "Somos un equipo, no una selección"

Ginebra, 8 sep (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, exhibió "orgullo" entre elogios a todos sus jugadores tras la goleada en inferioridad numérica a Suiza (1-4), aseguró que están "haciendo historia" siendo "un equipo, no una selección".

"Si algo me gusta alardear es el orgullo que siempre he sentido por este equipo en todos los momentos. Cuando se producen estas circunstancias hacen que te sientas más orgulloso por dar más visibilidad a un grupo de jugadores que son un equipo, no una selección", dijo en rueda de prensa.

"Venimos creciendo como equipo desde hace tiempo y se ve en el comportamiento de hoy. Con once estábamos realizando un partido muy brillante y con diez hemos sabido interpretar el juego de manera magistral. Compromiso, solidaridad, trabajo, energía, solidaridad. Cada día seguimos creciendo y estamos demostrando que se puede mejorar", añadió.

De la Fuente destacó los "valores" de sus futbolistas que recuperaron la identidad con la que conquistaron con gran brillantez la Eurocopa 2024.

"Estamos haciendo algo importante para un país y para que la gente se sienta identificada con este grupo de jugadores que son ejemplo de valores. Van más allá de lo deportivo, para una sociedad, con valores de trabajar juntos, unidos, sacrificarse por los compañeros. Son valores en alza. Sin eso no se puede crecer. Siento orgullo por estos jugadores que no dejan de sorprenderme", confesó.

Elogió el seleccionador español el fútbol de los primeros 20 minutos, mostrando "registros y alternativas", sintiéndose "muy poderosos" antes de quedarse en inferioridad por la expulsión de Robin Le Normand, y desde entonces hacer "el partido perfecto".

"En la segunda parte hemos defendido muy bien y con un gran portero. Supimos transitar muy rápido cuando tuvimos la oportunidad. Este equipo está sobrado de autoestima dentro de la igualdad. Está haciendo algo histórico. Tenemos muchas alternativas y todos se sienten importantes entren el tiempo que entren", defendió.

Como nombres propios, De la Fuente destacó el partido de Joselu Mato, que le dedicó su gol, el nivel de Fabián y la aportación decisiva desde el banquillo de Ferran Torres.

"Me alegro muchísimo por todos los jugadores, especialmente por Joselu. Le tengo un aprecio fantástico y es un ejemplo cuando ha jugado y cuando no. Hoy ha hecho el mejor partido haciendo lo que le hemos pedido con once y con diez. Ha sido muestra del gran afecto que nos tenemos. Cuando un futbolista trabaja bien y con actitud independientemente de la Liga en la que se encuentre es un jugador interesante que no falla nunca", defendió.

"Fabián si no es el mejor es uno de los mejores del mundo en su posición. No me sorprende su rendimiento porque con nosotros no falla nunca. Y las dudas con Ferran las generará la prensa. A nosotros ninguna porque sabemos el potencial que tiene en el extremo donde le consideramos más eficaz aunque puede jugar en otras posiciones. Llevo con él desde que tiene 16 años y ya es uno de los capitanes. Es muy querido pero a veces poco reconocido", sentenció. EFE

