Hamás acusa a Netanyahu de "bloquear cualquier acuerdo" de alto el fuego tras once meses de ofensiva en Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha vuelto a acusar este sábado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de "obstruir cualquier acuerdo" para un alto el fuego en la Franja de Gaza, cuando se cumplen once meses de ofensiva contra el enclave, lanzada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el grupo islamista y otras facciones palestinas. Husam Badran, un alto cargo del brazo político del grupo, ha señalado que "Netanyahu obstruye cualquier acuerdo y es responsable de la muerte de prisioneros", en referencia al hallazgo la semana pasada de los cuerpos de seis rehenes en un túnel en Gaza por parte de las tropas israelíes. Así, ha reiterado que el grupo islamista "no ha añadido nuevas condiciones" a la propuesta presentada por el presidente estadounidense, Joe Biden, y ha manifestado que "el principal responsable del bloqueo es Netanyahu, algo de lo que todo el mundo es consciente". "Netanyahu se ha negado y no ha aprobado los asuntos relacionados con el alto el fuego, la situación en los corredores de Filadelfia y Netzarim --donde Israel insiste en mantener presencia militar-- y la entrada de ayuda", ha criticado Badran, que ha reiterado la disposición de Hamás a lograr un acuerdo "que ponga fin a la agresión". En este sentido, ha expresado que el grupo está abierto a "aplicar lo pactado" y ha hecho hincapié en que los palestinos "ejercerán su derecho natural a resistir y hacer frente a todos los planes relativos a la liquidación de la causa palestina, ya sea en Gaza o en Cisjordania", según ha recogido el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás. "Aumenta la agresión contra nuestro pueblo en la Cisjordania ocupada no disuadirá a la gente a la hora de resistir", ha argüido, en referencia al aumento de las operaciones de las fuerzas de seguridad israelíes contra localidades en esta zona, al tiempo que ha reclamado "más pasos" a la Autoridad Palestina para abordar la situación. El Ejército de Israel lanzó una ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7 de octubre, que se saldaron con unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados. La ofensiva deja hasta la fecha más de 40.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, una cifra a la que se suman más de 690 muertos en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o colonos.

