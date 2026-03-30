El keniano Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021, es suspendido cinco años por dopaje

La detección de CERA, una sustancia prohibida por su capacidad para incrementar los glóbulos rojos, motivó la suspensión de cinco años para el atleta keniano Albert Korir, ganador del Maratón de Nueva York en 2021. La Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) precisó que varios análisis sanguíneos practicados a Korir arrojaron resultados positivos para este activador continuo del receptor de la eritropoyetina. Esta decisión, informada por la AIU a través de sus canales oficiales, implica la imposibilidad de competir hasta el año 2029, tras confirmarse la infracción en tres pruebas distintas realizadas al corredor.

Según reportó la AIU, la sustancia identificada, conocida como CERA, resulta relevante en el entorno deportivo debido a su efecto sobre la producción de glóbulos rojos. El aumento de estas células sanguíneas beneficia el transporte de oxígeno y eleva la resistencia física, factores determinantes en el rendimiento de un atleta de fondo. El comunicado oficial indica que el castigo se encuentra vigente desde el 8 de enero de este año y que Albert Korir aceptó la sanción después de la confirmación de los resultados.

De acuerdo con la información proporcionada por la AIU, la investigación sobre Korir comenzó luego del resultado adverso reportado en octubre del año pasado. Especialistas en control antidopaje examinaron tres muestras de sangre recogidas en distintas fechas, donde la presencia de CERA quedó registrada en todas ellas. Esta sustancia integra la lista de compuestos prohibidos por las federaciones internacionales debido a su impacto sobre la equidad y la integridad en el deporte.

Tal como publicó la AIU, Albert Korir, de 32 años, acumuló logros destacados en el circuito internacional antes de esta suspensión. Además de la victoria en el Maratón de Nueva York en 2021, el corredor keniano finalizó en la segunda posición de esta maratón en las ediciones de 2019 y 2023. El atleta alcanzó la tercera posición en las ediciones siguientes, 2024 y 2025, consolidando una trayectoria relevante en la élite de las pruebas de larga distancia.

La identificación de CERA, detallada por la AIU, se produce tras una serie de exámenes considerados entre los más avanzados en el ámbito del control antidopaje internacional. El uso de esta sustancia se asocia frecuentemente con intentos de burlar la normativa al incrementar la capacidad aeróbica mediante métodos farmacológicos, lo cual representa una transgresión directa a los códigos éticos del atletismo.

El medio responsable del anuncio subrayó que la suspensión marca una pausa significativa en la carrera de Korir, quien se une a otros atletas sancionados por razones similares en los últimos años. La AIU remarcó que el proceso seguido respectó los protocolos de análisis y confirmación, asegurando que el atleta tuvo acceso al expediente completo y a la posibilidad de defensa ante las acusaciones. Finalmente, la aceptación de la resolución por parte de Korir permitió el cierre del expediente de forma anticipada, ratificando la vigencia de la sanción impuesta.