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La UE desea éxito a Pakistán en mediación para acabar con la guerra en Irán

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Bruselas, 30 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, trasladó este lunes su apoyo en nombre de la Unión Europea al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en su labor de mediación entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Deseo a Pakistán el mayor de los éxitos en sus esfuerzos por la paz. La UE apoya todos los esfuerzos de mediación. Sólo el diálogo y la diplomacia pueden devolver la paz y la estabilidad a Oriente Medio, en pleno respeto de la Carta de la ONU y del derecho internacional", escribió Costa en la red social X.

El presidente del Consejo Europeo compartió ese comentario tras mantener una "buena conversación" este lunes con Sharif para "conocer su evaluación de la guerra en Irán, así como los resultados de las recientes consultas entre los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Arabia Saudí, Pakistán y Turquía celebradas en Islamabad".

"La UE está profundamente preocupada por la prolongación de la guerra y su creciente impacto global", subrayó Costa. EFE

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