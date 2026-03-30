Hasta un 60 % de Cuba quedará este lunes a la vez sin corriente por la crisis energética

La Habana, 30 mar (EFE). - Cuba sufrirá este lunes prolongados apagones durante toda la jornada y prevé que el mayor corte del suministro, en el momento de máxima demanda, deje sin corriente a un 60 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

El país caribeño vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas de Washington han sido calificadas por las Naciones Unidas como "acciones que vulneran los derechos humanos".

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario 'pico' de la presente jornada una capacidad de generación de 1.230 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.820 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.850 MW.

La crisis energética cubana se explica por la conjunción de un factor estructural, un sistema energético profundamente obsoleto, y un elemento coyuntural, el bloqueo petrolero iniciado en enero por EE.UU..

De hecho, en esta jornada, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (responsables del 40 % del mix energético).

Otro 40 % del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de EE.UU., acción que el Gobierno cubano ha calificado reiteradamente como de "asfixia energética".

En esta misma jornada, el Ministerio de Transporte de Rusia informó de que ya había arribado a Cuba el petrolero Anatoli Kolodkin con 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo.

"En estos momentos el barco espera su descarga en el puerto de Matanzas", a unos 100 kilómetros de La Habana, señaló el comunicado.

Por su parte, el canal estatal cubano Canal Caribe puntualizaba este domingo que la embarcación se encontraba en aguas territoriales y estaba "a horas de llegar a puerto nacional".

"Rusia hacía realidad nuevamente el compromiso de la ayuda material a Cuba", apostilló el medio.

Las declaraciones del Ministerio de Transportes de Rusia de este lunes ocurren después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara la víspera que "no le importa que Cuba reciba ese crudo", el primer cargamento en llegar a la isla en los últimos tres meses.

"¡Tienen que sobrevivir! (...) No tengo ningún problema. No me molesta (...) Tienen un mal régimen, tienen un liderazgo malo y corrupto, y no importa si les llega o no un barco de petróleo!", dijo el domingo en declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial.

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