CIA y MI6 "trabajan incesantemente" por un alto el fuego en Gaza

Las principales agencias de espionaje estadounidense y británica, la CIA y el MI6, han destacado este sábado en un comunicado conjunto muy poco habitual que están "trabajando incesantemente" por un acuerdo de alto el fuego y de intercambio de rehenes en la Franja de Gaza. Ambas organizaciones han "aprovechado nuestros canales de inteligencia para empujar fuerte por la contención y la desescalada" en Oriente Próximo, según el texto publicado por el 'Financial Times' y suscrito por los jefes de los dos organismos, Bill Burns por la CIA y Richard Moore por el MI6. "Nuestros servicios trabajan incesantemente para lograr un acuerdo de alto el fuego y de rehenes en Gaza, que podría poner fin al sufrimiento y a la lamentable pérdida de vidas de civiles palestinos y llevar de vuelta a casa a los rehenes tras once meses de encierro infernal obra de Hamás", han indicado. Burns en particular ha desempeñado una "función implicada" en las negociaciones en Egipto en agosto para juntar a las partes para conseguir un acuerdo, han destacado. Washington y Londres están históricamente alineados en cuestiones como el conflicto de Oriente Próximo, pero esta semana el primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado la suspensión de una parte de las licencias para la venta de armamento a Israel. Ahora se publica esta declaración conjunta en la que se destaca la cooperación bilateral "en un sistema internacional de disputas en el que nuestros dos países enfretan una serie de amenazas sin precedentes". En concreto mencionan a China, "el principal desafío de la inteligencia y a nivel geopolítico del siglo XXI", y a "una Rusia asertiva". Así, han manifestado su apoyo a Ucrania que es "más vital que nunca", al tiempo que advierten de la desinformación prorrusa. "Seguimos trabajando más allá de Ucrania para impedir los sabotajes descarados de la inteligencia de Rusia en toda Europa y su uso de la tecnología para difundir mentiras y desinformación que pretenden abrir grietas entre nosotros", ha indicado.

