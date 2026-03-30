Rheinmetall rectifica críticas de su CEO, que comparó drones ucranianos con piezas de Lego

Kiev, 30 mar (EFE).- La empresa de defensa alemana Rheinmetall ha rectificado las críticas a Ucrania de su consejero delegado (CEO), que indignó a Kiev al comparar el desarrollo de drones por parte de los ucranianos con estructuras de "Lego hechas por amas de casa".

“El poder de innovación y el espíritu de lucha del pueblo ucraniano son una inspiración para todos nosotros. Estamos agradecidos de poder apoyar a Ucrania con los recursos a nuestra disposición”, se lee en el mensaje publicado por la compañía, después de que los comentarios de su director ejecutivo provocaran enfado en Kiev.

En una entrevista con The Atlantic publicada el 27 de marzo, el CEO de Rheinmetall, Armin Papperger, declaró al ser preguntado por la efectividad de los drones ucranianos a la hora de destruir tanques rusos que estas tecnologías están lejos de tener la sofisticación tecnológica de las grandes empresas del sector y no son más que estructuras de "Lego hechas por amas de casa".

Los ucranianos, agregó Papperger, "tienen impresoras 3-D en la cocina y producen piezas para drones".

"Esto no es innovación", agregó el director ejecutivo del gigante armamentístico alemán.

El asesor de la presidencia ucraniana para asuntos estratégicos, Oleksandr Kamishin, respondió en X que los “drones de Lego hechos por amas de casa en sus cocinas” a los que se refería el directivo “han incendiado ya más de 11.000 tanques rusos”.

Kamishin pidió en otro mensaje “respeto” a las mujeres ucranianas que trabajan en la industria de defensa, como también ha hecho la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko.

Ucrania acaba de firmar acuerdos de cooperación militar por un período de una década con Arabia Saudí, Emiratos y Catar.

Los pactos, rubricados por Zelenski la semana pasada, servirán para que ambas partes coproduzcan drones y para que las tres monarquías árabes tengan acceso a tecnología y conocimientos desarrollados por Ucrania durante la guerra en materia de drones y tecnología antidrón.

Rheinmetall es uno de los principales suministradores de armamento y munición a Ucrania y una de las empresas pioneras a la hora de firmar acuerdos de coproducción y para la localización de la fabricación de material militar en territorio ucraniano. EFE