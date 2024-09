María del Monte asegura que Inmaculada Casal y ella están mejor, pero en tratamiento todavía

Recuperándose del gran susto que vivió hace poco más de un año, María del Monte se ha estrenado esta semana como colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' y lo cierto es que no puede estar más feliz por todo lo que la vida le está regalando. Hemos hablado con la artista y, más tranquila, nos ha confesado estar recuperándose tras el robo: "Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. No hay que bajar la guardia, ni hay que exigirse, ni apretar más los tornillos. Poquito a poco con pausa y con cariño". María nos ha desvelado que su mujer, Inmaculada Casal, también está saliendo del bache, aunque continúan acudiendo a terapia: "Muy bien, muy bien. Todavía estamos todos en tratamiento". En cuanto a su nuevo proyecto profesional como colaboradora de la mano de su amiga Sonsoles Ónega, la artista nos explicaba que "son cosas que creo que ayudan y que me van a venir muy bien". Más discreta se muestra al preguntarle sobre el nuevo enfrentamiento entre su ahijada, Isa Pantoja, y su ex amiga, Isabel Pantoja, María se mantenía al margen y dejaba claro que "no voy a decir nada nunca".

