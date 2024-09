David Broncano desvela qué le pareció la utilización política de su fichaje por TVE

TVE ha presentado este miércoles, 4 de septiembre, en el FesTVal 2024 de Vitoria, 'La Revuelta', la gran apuesta de la cadena pública con David Broncano y hemos podido hablar con el presentador después de la polémica en la que se ha visto envuelta al conocerse su nuevo programa. Broncano ha atendido a los medios y lo primero que ha querido aclarar es que la utilización política de su fichaje y las especulaciones sobre su sueldo le pareció algo "desmesurado, me pareció una locura" aunque como "soy muy tranquilo con estas cosas y llevo bien las polémicas y las movidas" lo supo digerir. Eso sí, no ha dudado en asegurar que fue "muy excesivo, sobre todo, que algo alrededor mío se convierta en algo muy grande, lo llevo bien y, bueno, me parece bien. También va un poco con el trabajo que hago público y tal". En cuanto a cómo ve enfrentarse a Pablo Motos y Carlos Latre en la audiencia, el presentador nos ha confesado que "me preocupa más 'El Hormiguero'" porque "hacen una audiencia brutal desde siempre". Además, ha querido dejar claro que "no me quita el sueño" la audiencia que haga "y menos el primer día porque el programa, es un proyecto a largo plazo, no es un programa que es como 'oye, en dos semanas tenéis que petarlo' porque eso es imposible". Como es un proyecto a largo plazo, no le quita el sueño, pero sí que nos ha afirmado que "estaría bien hacer bastante audiencia, pero es muy difícil. Nosotros si hacemos una cosa decente y nos acercamos un poco y les quitamos unas décimas más guay, pero es que eso es un tanque, o sea, es imposible". Por último, nos desvelaba que le gustaría invitar a Isabel Pantoja a su programa: "Claro, por supuesto, si quiere... El lunes, si quiere venir el lunes puede venir, sí" y la misma invitación se la extiende a Belén Esteban: "¿Que si vería a Belén Esteban? Claro, ya ha venido. Sí, claro, seguro que viene, claro".

