Los penaltis privan al Atlético de Madrid de la Liga de Campeones femenina

El Atlético de Madrid quedó eliminado este miércoles de la Liga de Campeones femenina después de caer en la tanda de penaltis ante el Rosenborg noruego (3-2) en la fase previa 1 de la competición, en un partido disputado en la ciudad deportiva del Arsenal situada en Borehamwood (Inglaterra). El conjunto dirigido por Víctor Martín acaba su periplo europeo después de un encuentro en el que se adelantaron en el marcador con un tanto de Fiamma y dominaron a las nórdicas, pero, un gol de Holum empató el partido y les llevó a la prórroga. En el tiempo extra, otro nuevo tanto de las noruegas, obra de Tomter, les obligó a empatar sobre la bocina con un gol de Lauren Leal para forzar los penaltis, donde los fallos de Ortemin, Pinto y Medina les dejan fuera de la competición. Desde el comienzo del encuentro, las rojiblancas fueron claras dominadoras del choque, especialmente incisivas por el perfil derecho donde atacaba la nigeriana Rasheedat Ajibade. Ese buen inicio se vio recompensado en el minuto 19, cuando, precisamente de un centro de la africana desde la derecha, el balón le llegó a Fiamma completamente sola en el segundo palo después de la dejada de su compañera Gio Garbelini. La española no perdonó y firmó el primer gol. Minutos después, otra conexión entre la alicantina y la brasileña estuvo a punto de convertirse en el 2-0, pero Garbelini falló en el mano a mano después del gran pase que le filtró la ex del Valencia. Antes del descanso, las colchoneras tuvieron alguna ocasión más que no acabaron de concretar, y estuvieron muy concentradas en defensa sin conceder la más mínima oportunidad a las nórdicas. En la reanudación, el Rosenborg trató de inquietar a Lola Gallardo con algunas llegadas peligrosas que provocaron saques de esquina, pero que no supusieron demasiado problema para las madrileñas, que aprovecharon ese intento de subir líneas de las noruegas, para salir rápidamente al contraataque. De ahí nació otra clara ocasión para ellas, que volvieron a dejar completamente sola a Gio Garbelini delante de la meta Rulyte, pero volvió a fallar en la definición. Las entradas de Luany Vitoria, Sheila Guijarro y Tatiana Pinto desde el banquillo le dio al Atlético impulso para seguir acercándose al segundo tanto, pero sin embargo, no consiguirían, viéndose obligadas a llegar al tramo final defendiendo ese 1-0. Esa falta de definición les acabó condenando en el 91', después de un saque de falta al borde del área que remató a gol la delantera Holum completamente sola. El partido se marchaba a la prórroga después de 90 minutos en los que las rojiblancas habían sido claramente superiores, pero que no fueron capaces de trasladar ese dominio al marcador. La situación se complicó en el tiempo extra, donde, otro error defensivo tras un balón parado, permitió al Rosenborg adelantarse en el marcador por medio de la capitana Tomter, que aprovechó un balón suelto en el área mal despejado por Lola Gallardo. Este revés obligó a las colchoneras a marcar al menos un tanto en la segunda parte de la prórroga para no quedar eliminadas, y con ese objetivo se volcaron sobre la meta de Rulyte. Tras varias ocasiones desperdiciadas, el premio les llegó en el 118' tras un centro al área de Ainhoa Moraza que embocó con un toque sutil Lauren Leal. El pase se decidió en la tanda de penaltis, donde no comenzó bien el Atlético de Madrid después de que Rosa Otermín fallara el primer lanzamiento. El cuadro madrileño pudo igualar la contienda después de marcar los dos siguientes, y el fallo de Marcussen. Sin embargo, Tatiana Pinto perdonó el cuarto, y Harviken no falló el suyo. En el decisivo, Andrea Medina mandó el cuero por encima de la portería dándole el triunfo al Rosenborg. Finaliza antes de tiempo el sueño europeo del equipo capitalino, que por quinta temporada consecutiva no estará presente en la fase final de la máxima competición europea de clubes femeninos. El equipo noruego se enfrentará este próximo sábado en la ciudad deportiva del Arsenal, al vencedor del duelo entre las londinenses y el Rangers LFC escocés. En caso de victoria, se clasificarán a la ronda previa 2, la última antes de la fase de grupos, en la que competirá el Real Madrid, el único equipo español que queda vivo en las fases previas de la competición. Por su parte, el FC Barcelona tiene asegurada su plaza en la fase de grupos como campeón de la última edición.

