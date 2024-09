Las nuevas cámaras HERO de GoPro llegan con lentes magnéticas intercambiables y una versión más pequeña

GoPro ha presentado sus nuevas cámaras de acción HERO, con los modelos HERO13 Black, que se complementa con cuatro opciones de lentes magnéticas intercambiables de detección automática, y HERO, la cámara de acción 4K más pequeña de la compañía. La tecnológica ha dado a conocer su nueva generación de cámaras de acción, que inspiradas y construidas para la comunidad GoPro, incluyen características nuevas basadas en las necesidades y tecnologías favoritas de los usuarios para grabar todo tipo de contenidos. Así, GoPro ha presentado la nueva cámara HERO13 Black que mantiene características de su modelo anterior HERO12 Black, como la grabación con resolución 5,3K y la estabilización HyperSmooth. Sin embargo, también introduce novedades como mejoras en la batería Enduro, que ha sido rediseñada para ampliar su capacidad hasta un 10 por ciento alcanzando los 1.900 mAh. Esto permite extender el tiempo de uso en cualquier condición climática con hasta una hora y media de grabación continua. Igualmente, la nueva versión agrega la posibilidad de grabar a cámara lenta de ráfaga de 13x, lo que permite capturar imágenes de hasta 400 fotogramas por segundo en vídeo de calidad HD de 720p, así como con resolución 5.3K a 120 fotogramas por segundo y 900p a 360 fotogramas por segundo. Siguiendo esta línea, tal y como ha detallado GoPro en un comunicado, la HERO13 Black incluye la gama híbrida HLG de nivel profesional, que permite la transmisión estándar de 10 bits, una grabación de 2.100 espacios de color y una gama de colores más amplia que solo los comprendidos en HDR. Además, dispone de conexión WiFi 6 más rápida, lo que logra aligerar la velocidad de transferencia de contenido hasta un 40 por ciento. Por otra parte, también integra GPS con información de seguimiento sobre la velocidad, la ruta, el terreno, la altitud y la fuerza. LENTES INTERCAMBIABLES HERO BLACK Además de todo ello, GoPro ha destacado las posibilidades que ofrece esta cámara renovada con la integración de las nuevas lentes HERO Black (HB). En concreto, se trata de un conjunto de cuatro lentes magnéticas intercambiables que la cámara detecta automáticamente para un uso cómodo en cualquier situación. En concreto, estas lentes se componen de, por un lado, un sensor ultra gran angular, que permite capturar más en cada toma gracias a su campo de visión de 177º y su relación de aspecto 1:1. Siguiendo esta línea, también se ofrece una lente macro con enfoque variable, de manera que permite capturar objetos a distancia y objetos que pueden estar "hasta cuatro veces más cerca" que la lente GoPro estándar. Este enfoque variable se puede ajustar de forma manual con un anillo que rodea la lente. También incluye una lente anamórfica para, según ha explicado la compañía, capturar contenido artístico con menos distorsión que las perspectivas de gran angular tradicionales, con una relación de aspecto dramática de 21:9. Este conjunto de lentes se completa con un ND Filter 4-Pack, que incluye cuatro filtros de densidad neutra (ND) que crean distorsión del movimiento cinematográfico. De esta forma, gracias al montaje de clip magnético, los usuarios pueden variar rápidamente de un tipo de lente a otra a la hora de grabar, ya que se fijan a la cámara de forma instantánea y el dispositivo reconoce el tipo de lente de forma automática. Además, todas las lentes son compatibles con la estabilización HyperSmooth y resistentes al agua. GoPro ha especificado que todas las lentes se venden por separado, y se han lanzado por 109,99 euros en el caso de la lente ultra gran angular, 139,99 euros para el macro y la lente anamórfica y 79,99 euros para el ND Filter 4-Pack, que se podrá obtener en 2025. Por su parte, la cámara GoPro HERO13 Black se ha lanzado por 449,99 euros. HERO: LA CÁMARA DE ACCIÓN 4K MÁS PEQUEÑA GoPro también ha presentado su nueva cámara HERO, la cámara 4K con pantalla más pequeña y ligera de la compañía hasta la fecha. Este modelo cuenta con un diseño ultra compacto, ya que se ha reducido su volumen en un 35 por ciento, y solo pesa 86g. Además, la nueva HERO incluye una pantalla táctil intuitiva y permite cambiar de modos con solo presionar un botón. Igualmente, mantiene la resistencia característica de las cámaras GoPro, ya que es completamente sumergible hasta 5 m de profundidad y está diseñada a prueba de golpes. En cuanto a sus capacidades a la hora de captura imágenes, la cámara HERO permite grabar vídeo Ultra HD 4K y HD 1080p, así como realizar fotos de 12 MP. Asimismo, permite capturar vídeo horizontal optimizado para YouTube, con una relación de aspecto 16:9. Esta nueva cámara también incluye estabilización de vídeo HyperSmooth con la aplicación Quik y asegura una autonomía de larga duración, con una batería que permite grabar de forma continua durante 60 minutos con una sola carga. Con todo ello, GoPro ha puesto a disposición de los usuarios la nueva cámara pequeña HERO por 229,99 euros, que llegará el próximo 22 de septiembre.

