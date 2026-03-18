Al menos 17 muertos y más de 30 heridos en una nueva oleada de ataques israelíes contra Líbano

Las autoridades libanesas indicaron que los equipos de emergencia han localizado restos mortales tras los ataques recientes, y la identificación de algunas víctimas se realizará mediante pruebas de ADN. De acuerdo con información del Ministerio de Salud de Líbano, difundida por la agencia oficial libanesa NNA y citada por diversos medios, los bombardeos aéreos ejecutados por el Ejército de Israel en la madrugada del miércoles afectaron varios puntos del país, incluyendo barrios de la capital, Beirut. El balance provisional señala al menos 17 personas fallecidas y más de 30 heridas como consecuencia de los ataques, mientras continúa el operativo de búsqueda de desaparecidos y la atención a víctimas.

Según consignó la agencia NNA, dos ofensivas casi simultáneas en sectores de Beirut resultaron particularmente mortales, con seis fallecimientos y 24 heridos confirmados en la capital. Personal de emergencias y equipos de rescate trabajan en las zonas impactadas, recuperando cuerpos y asistiendo a heridos. Las labores de identificación se extienden, ya que algunos de los cuerpos recuperados no pudieron ser identificados en el lugar, por lo que serán sometidos a pruebas genéticas, indicaron fuentes oficiales recogidas por la agencia.

Tal como reportó la agencia NNA, la última serie de incursiones aéreas israelíes formó parte de una ofensiva oficialmente dirigida contra posiciones del partido-milicia chií libanés Hezbolá. Esta escalada de hostilidades ha sumado cerca de novecientas víctimas mortales y causado el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano, según el recuento proporcionado por medios oficiales y autoridades locales.

El sur del país también registró ataques de gran impacto. Según detalló la agencia NNA, en la localidad de Habush, dentro del distrito de Nabatiye, un edificio resultó destruido y dejó tres muertos y un herido, mientras siguen los esfuerzos para localizar a ocho personas que permanecen desaparecidas bajo los escombros. En ese mismo distrito, en la localidad de Jebchit, las autoridades informaron que al menos cuatro ciudadanos de nacionalidad siria perdieron la vida como consecuencia de bombardeos israelíes.

Más al este, en Baalbek, situada a unos ochenta y seis kilómetros de la capital, se registró otra ofensiva que culminó con al menos cuatro personas muertas y siete heridas, confirmaron los organismos de emergencias, según la información difundida por medios oficiales libaneses.

Las cifras totales de afectados podrían incrementarse conforme avanzan las labores de rescate en las zonas atacadas. El Ministerio de Salud y organismos locales han destacado tanto la magnitud de los daños en viviendas y edificaciones civiles como los desafíos para atender a la población desplazada y lesionada. Los servicios sanitarios gestionan operaciones de emergencia en distintos puntos del país, mientras que cientos de familias buscan refugio tras el nuevo pico de hostilidades.

El reporte recogido por la agencia NNA subraya el impacto de esta ofensiva sobre barrios residenciales y ciudades lejos de la línea de frente tradicional, marcando un incremento de riesgo para la población civil y las infraestructuras básicas. Las autoridades han hecho un llamado a la cooperación internacional para el envío de ayuda humanitaria y el apoyo a los servicios de atención y rescate.

El saldo preliminar de estos bombardeos refuerza la preocupación por la escalada de la violencia en la región, luego de que el conflicto entre Israel y Hezbolá haya intensificado sus operaciones militares desde meses recientes. El centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud mantiene la vigilancia y actualización constante de las cifras de víctimas, mientras persiste la situación de emergencia en diversas zonas urbanas y rurales.