Yeremy Pino: "Venir a la selección es muy difícil, trataré de aprovechar esta oportunidad al máximo"

El futbolista del Villarreal Yeremy Pino aseguró que, después de la consecución de la Nations League y la Eurocopa, "venir" a la selección "es muy difícil", por lo que tratará de "aprovechar la oportunidad" que le ha dado de nuevo el seleccionador, Luis de la Fuente, "al máximo", después también de un proceso "largo y duro" por su grave lesión de rodilla. "Venir es muy difícil, hay jugadores muy buenos. Estoy muy contento de que Luis (de la Fuente) y el cuerpo técnico me den esta oportunidad y trataré de aprovecharla al máximo", señaló el atacante en declaraciones compartidas por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con motivo del regreso del jugador a una convocatoria nacional. La vida de Yeremy Pino cambió completamente el 15 de noviembre de 2023, cuando en un entrenamiento con el Villarreal sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le obligó a decir adiós a lo que restaba de temporada. "Ha sido muy largo, muy duro. Sobre todo, con momentos de dudas, de incertidumbres, de saber si voy a volver igual. Al final, aquí estamos, una nueva oportunidad, una nueva ilusión y luchando por mis sueños", explica el canario, que ya participó en los cuatro primeros partidos de LaLiga EA Sports y ha regresado a la selección. Y eso que el camino ha sido duro y repleto de piedras, especialmente cuando se le encontró una bacteria al hacerse unos análisis de sangre cuando llevaba poco más de dos meses de recuperación. "Tienes un proceso, te dicen cómo va a ser todo. Vas mejorando y te pones contento. Pero me llegó la bacteria y fue como un puñetazo. Fue empezar de nuevo, operarme de nuevo, empezar con las muletas. Es empezar de cero", recordó. "Valoras todo mucho más. Los entrenamientos, los viajes, las concentraciones, los pequeños gestos de poder estar y poder hacer tu vida... Los primeros tres meses no puedes hacer las cosas solo, dependes de la gente, pero ha sido un aprendizaje muy grande", dijo sobre la recuperación, destacando la figura de Mikel Oyarzabal, que le dijo que "aprendiera del proceso porque es muy bonito". "Yo no lo entendía, pensaba que era una mierda, pero sí que es bonito y hay que aprender de ello", confesó. Conquistó la Liga de Naciones en junio de 2023, pero, irremediablemente, se perdió la Eurocopa por su lesión, algo que le "dolió". "Pero ver lo que han conseguido, el bloque que ha creado Luis, para mí es como una familia. Estuve en una llamada en la rúa, hablé con Luis muchas veces, con Baena, David (Raya), Álvaro (Morata). Me hacen sentir parte del grupo muchas veces y les agradezco lo que han hecho por mí. Me han dado muchos ánimos", relató.

